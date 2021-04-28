Общество
47 минут назад
Липчане сильнее всех в Центральном Черноземье сбавили прирост накоплений
Аналитики исследовали данные о депозитах жителей регионов России.
В среднем на человека в России приходиться 230 000 рублей депозитных сбережений, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. За 2020 год вклады физических лиц выросли на 2,4 триллиона рублей или на 8%.
Жители Липецкой области, судя по подсчетам авторов исследования, таким приростом депозитов похвалиться не могут. Наш регион оказался на 42 месте в рейтинге регионов по вкладам населения в 2021 году. Средний размер депозитного вклада на душу населения в Липецкой области составляет 136 600 рублей. Липчане откладывают примерно 4,3% дохода. 7,2% вкладчиков в Липецкой области хранят сбережения в валюте. Прирост объемов вкладов, в рублях и валюте, за год составил всего 3,4%. Это минимальный показатель среди регионов Центрального Черноземья.
Самую высокую строчку в рейтинг из соседей Липецкой области занимает Белгородская область: 20 строчка, средний размер вклада 180 700 рублей, прирост 10,2%. Воронежская область по приросту вкладов оказалась на 21 позиции, Курская с приростом вкладов на 5,3% заняла 51 место рейтинга , Тамбовская (прирост 4,3%) — на 62.
Лидирует в рейтинге Москва, которая не только на порядки опережает регионы в конце списка, но и даже значительно оторвалась от остальных регионов. В среднем по статистике у каждого москвича почти по 1 миллиону рублей сбережений. Меньше всего депозитов на душу населения на последнюю отчетную дату было в Чеченской Республике (11,8 тысяч рублей на человека). Схожий очень низкий результат в Республике Ингушетия (12,2 тысячи рублей на человека).
Жители Липецкой области, судя по подсчетам авторов исследования, таким приростом депозитов похвалиться не могут. Наш регион оказался на 42 месте в рейтинге регионов по вкладам населения в 2021 году. Средний размер депозитного вклада на душу населения в Липецкой области составляет 136 600 рублей. Липчане откладывают примерно 4,3% дохода. 7,2% вкладчиков в Липецкой области хранят сбережения в валюте. Прирост объемов вкладов, в рублях и валюте, за год составил всего 3,4%. Это минимальный показатель среди регионов Центрального Черноземья.
Самую высокую строчку в рейтинг из соседей Липецкой области занимает Белгородская область: 20 строчка, средний размер вклада 180 700 рублей, прирост 10,2%. Воронежская область по приросту вкладов оказалась на 21 позиции, Курская с приростом вкладов на 5,3% заняла 51 место рейтинга , Тамбовская (прирост 4,3%) — на 62.
Лидирует в рейтинге Москва, которая не только на порядки опережает регионы в конце списка, но и даже значительно оторвалась от остальных регионов. В среднем по статистике у каждого москвича почти по 1 миллиону рублей сбережений. Меньше всего депозитов на душу населения на последнюю отчетную дату было в Чеченской Республике (11,8 тысяч рублей на человека). Схожий очень низкий результат в Республике Ингушетия (12,2 тысячи рублей на человека).
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