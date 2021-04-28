Общество

47 минут назад

Липчане сильнее всех в Центральном Черноземье сбавили прирост накоплений

10 326
#рейтинг #накопления #депозит #деньги
Липчане сильнее всех в Центральном Черноземье сбавили прирост накоплений

Аналитики исследовали данные о депозитах жителей регионов России.

В среднем на человека в России приходиться 230 000 рублей депозитных сбережений, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов. Об этом говорится в  исследовании РИА Новости. За 2020 год вклады физических лиц выросли на 2,4 триллиона рублей или на 8%.

Жители Липецкой области, судя по подсчетам авторов исследования, таким приростом депозитов похвалиться не могут. Наш регион оказался на 42 месте в рейтинге регионов по вкладам населения в 2021 году. Средний размер депозитного вклада на душу населения в Липецкой области составляет 136 600 рублей. Липчане откладывают примерно 4,3% дохода. 7,2% вкладчиков в Липецкой области хранят сбережения в валюте. Прирост объемов вкладов, в рублях и валюте, за год составил всего 3,4%. Это минимальный показатель среди регионов Центрального Черноземья.

Самую высокую строчку в рейтинг из соседей Липецкой области занимает Белгородская область: 20 строчка, средний размер вклада 180 700 рублей, прирост 10,2%. Воронежская область по приросту вкладов оказалась на 21 позиции, Курская с приростом вкладов на 5,3%  заняла 51 место рейтинга , Тамбовская (прирост 4,3%) — на 62.

Лидирует в рейтинге Москва, которая не только на порядки опережает регионы в конце списка, но и даже значительно оторвалась от остальных регионов. В среднем по статистике у каждого москвича почти по 1 миллиону рублей сбережений. Меньше всего депозитов на душу населения на последнюю отчетную дату было в Чеченской Республике (11,8 тысяч рублей на человека). Схожий очень низкий результат в Республике Ингушетия (12,2 тысячи рублей на человека).
10 326
#рейтинг #накопления #депозит #деньги

Комментарии (10)

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Гостья

12 минут назад
Так кому не выгодно платить зарплату в полном объёме? В чем фишка?
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Лена

14 минут назад
Ну хоть что то снизилось.
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Гостья

15 минут назад
А это так в действительности???. Прочитала в интернете, что работодатели платят большие отчисления от легальной зарплаты и поэтому платят налом, нарушая закон. Но все эти платежи закладываются в стоимость выпускаемой продукции или услуг И покупатель платит эту цену!!! Что получается? Расходы оплачены нами при покупке, а государство не получило отчислений на нашу медицину, больничные и т.д. Мы платим а нам тет средств на медицину и прочее. Поясните нам , где правда??
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2

26 минут назад
Долер вырос, бензин подорожал комуналка подорожала, все в магазинах за ними устремилось. Все кроме зарплаты В банк нести нечего. А в Москве всегда все было.
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Михаил

27 минут назад
А рапортуют бодро об улучшении. А на деле мы нищаем.
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Липецкие работяги

28 минут назад
мы в липецкие банки депозиты не кладем, только в оффшоры!!
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Могучий рывок

32 минуты назад
Липецк всегда впереди по негативу.
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Биток

34 минуты назад
Липа ушла в майнинг, проста))))
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Мимоходом

35 минут назад
Как то не вяжется с бодрой статистикой на верхи о росте средней зарплаты в регионе.
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Мимоходом

39 минут назад
А с чего откладывать то? С возросшей средней как бы зарплаты?
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