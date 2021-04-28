Общество

сегодня, 12:27

Никто не захотел сделать Становое краше

3 427
#тендер #благоустройство
Никто не захотел сделать Становое краше

На аукцион по обустройству парка не поступило заявок.

Администрация Станового безуспешно завершила торги на обустройство парка на улице Юбилейной в райцентре. За эти работы подрядчику предложили 6 185 567 рублей, но на электронный аукцион не поступило ни одной заявки. Торги признаны несостоявшимися.

Парк хотят расположить в южной части села, между усадебной застройкой и улицей Московской. Там планируют сделать лыжероллерную трассу на 700 метров, площадку для скейтбордистов в 2 000 квадратных метров, площадки для бадминтона и воркаута. В парке планируют установить трибуны на 120 человек, летнюю эстраду на 60 мест, смотровую площадку. Для детей хотят сделать большую площадку и установить игровой городок. Не забыли и про комфорт гостей зоны отдыха: в генплане проекта указана сеть биотуалетов и 45 парковочных мест. В парке высадят деревья, кустарники и разобьют газон, установят около полусотни лавочек.

При успешном завершении тендера подрядчик должен был бы приступить к работам 1 июня и сдать объект к августу 2021 года. Все расходы на благоустройство на себя берет районный бюджет.
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#тендер #благоустройство

Комментарии (3)

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Астра

14 минут назад
Правильно писать- красивее!
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опупеть !

54 минуты назад
ПАРК за 6 185 567 рублей ! А ку -ку , не ко-ко ? вчера, 12:07 Два елецких двора благоустроят на 22,6 млн рублей.
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библиотекарша ленка

56 минут назад
и зачем я только помогала выборы фальсифицировать, остались одни криворукие СПТУ-шники
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