Никто не захотел сделать Становое краше

На аукцион по обустройству парка не поступило заявок.

Администрация Станового безуспешно завершила торги на обустройство парка на улице Юбилейной в райцентре. За эти работы подрядчику предложили 6 185 567 рублей, но на электронный аукцион не поступило ни одной заявки. Торги признаны несостоявшимися.



Парк хотят расположить в южной части села, между усадебной застройкой и улицей Московской. Там планируют сделать лыжероллерную трассу на 700 метров, площадку для скейтбордистов в 2 000 квадратных метров, площадки для бадминтона и воркаута. В парке планируют установить трибуны на 120 человек, летнюю эстраду на 60 мест, смотровую площадку. Для детей хотят сделать большую площадку и установить игровой городок. Не забыли и про комфорт гостей зоны отдыха: в генплане проекта указана сеть биотуалетов и 45 парковочных мест. В парке высадят деревья, кустарники и разобьют газон, установят около полусотни лавочек.



При успешном завершении тендера подрядчик должен был бы приступить к работам 1 июня и сдать объект к августу 2021 года. Все расходы на благоустройство на себя берет районный бюджет.