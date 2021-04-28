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Тамбовчанин обвиняется в изнасиловании 11-летней школьницы
В изнасиловании обвиняется 19-летний молодой человек
19-летний молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает Вести Тамбов.
По версии следствия, обвиняемый осенью прошлого года познакомился с 11-летней школьницей, с которой затем начал встречаться. "В комнате девочки молодой человек, достоверно зная о её возрасте, неоднократно вступал с ней в половую связь, - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР".
В ходе следствия были собраны доказательства вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд.
По версии следствия, обвиняемый осенью прошлого года познакомился с 11-летней школьницей, с которой затем начал встречаться. "В комнате девочки молодой человек, достоверно зная о её возрасте, неоднократно вступал с ней в половую связь, - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР".
В ходе следствия были собраны доказательства вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд.