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Тамбовчанин обвиняется в изнасиловании 11-летней школьницы

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Тамбовчанин обвиняется в изнасиловании 11-летней школьницы

В изнасиловании обвиняется 19-летний молодой человек

19-летний молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает Вести Тамбов.

По версии следствия, обвиняемый осенью прошлого года познакомился с 11-летней школьницей, с которой затем начал встречаться. "В комнате девочки молодой человек, достоверно зная о её возрасте, неоднократно вступал с ней в половую связь, - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР".

В ходе следствия были собраны доказательства вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд.
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