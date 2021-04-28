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Белгородца лишили водительских прав на 11 лет
На его автомобиле были поддельные регистрационные знаки
В Белгородской области автомобилиста лишили водительских прав на 11 лет за поддельные номерные знаки, сообщает МОЁ Белгород со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Водитель с подложными номера. Парень попал в поле зрения инспекторов ДПС, когда ехал по трассе «Короча — Губкин — граница Курской области» на автомобиле «Джелли». Полицейские остановили машину и во время проверки документов обратили внимание, что номера на транспортном средстве не совпадают с данными свидетельства о регистрации. Регистрационные знаки на авто числились за «ЗАЗ 968».
Во время досмотра «Джелли» в багажном отделении оказались сразу два экземпляра государственных регистрационных знаков этого автомобиля.
Оказывается, что с ноября 2020 года система фотовидеофиксации отметила 24 факта управления «Джелли» с подложными номерами. Рассмотрев 23 административных материала по ч.4 ст. 12.2 КоАП РФ и один материал по ч.3 ст. 12.2 КоАП РФ, суд лишил белгородца прав управления транспортными средствами на 11 лет и 4 месяца.
Водитель с подложными номера. Парень попал в поле зрения инспекторов ДПС, когда ехал по трассе «Короча — Губкин — граница Курской области» на автомобиле «Джелли». Полицейские остановили машину и во время проверки документов обратили внимание, что номера на транспортном средстве не совпадают с данными свидетельства о регистрации. Регистрационные знаки на авто числились за «ЗАЗ 968».
Во время досмотра «Джелли» в багажном отделении оказались сразу два экземпляра государственных регистрационных знаков этого автомобиля.
Оказывается, что с ноября 2020 года система фотовидеофиксации отметила 24 факта управления «Джелли» с подложными номерами. Рассмотрев 23 административных материала по ч.4 ст. 12.2 КоАП РФ и один материал по ч.3 ст. 12.2 КоАП РФ, суд лишил белгородца прав управления транспортными средствами на 11 лет и 4 месяца.