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34 минуты назад
Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье должников
Гражданина нельзя оставить совсем без жилого помещения, но его площадь не должна превышать потребности жильца
Нормы Гражданского процессуального кодекса и закона о банкротстве, позволяющие в некоторых случаях отбирать единственное жилье должника, не противоречат Конституции, постановил Конституционный Суд.
Инициатором рассмотрения дела выступил житель Калужской области, более 20 лет назад одолживший деньги знакомой, которая в итоге их не вернула. Истец не смог добиться взыскания через суд. При этом с учетом индексации размер задолженности достиг 4 млн рублей, а знакомая купила квартиру площадью более 110 квадратных метров и признала себя банкротом, сообщает РИА Новости.
Мужчина требовал продать квартиру, но суды его иски отклонили на основании положений ГПК, запрещающих изымать единственное жилье должника и его родственников.
В КС напомнили о существовании положения, по которому запрет на взыскание единственного жилья распространяется только на "разумно достаточную" жилплощадь.При этом нормы ГПК должны были изменить с тем, чтобы урегулировать "пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому помещению".
Как констатировали в КС, за девять лет законодательство так и не изменилось. Судьи отметили необходимость его корректировки и постановили, что взаимосвязанные положения законодательства не противоречат Основному закону.
В то же время в Конституционном суде отметили, что отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении некоторых условий. Так, должника нельзя оставить без жилища "площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма". Кроме того, необходимо брать во внимание соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности. Также взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой населенный пункт. Переезд допускается только с его согласия.
Инициатором рассмотрения дела выступил житель Калужской области, более 20 лет назад одолживший деньги знакомой, которая в итоге их не вернула. Истец не смог добиться взыскания через суд. При этом с учетом индексации размер задолженности достиг 4 млн рублей, а знакомая купила квартиру площадью более 110 квадратных метров и признала себя банкротом, сообщает РИА Новости.
Мужчина требовал продать квартиру, но суды его иски отклонили на основании положений ГПК, запрещающих изымать единственное жилье должника и его родственников.
В КС напомнили о существовании положения, по которому запрет на взыскание единственного жилья распространяется только на "разумно достаточную" жилплощадь.При этом нормы ГПК должны были изменить с тем, чтобы урегулировать "пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому помещению".
Как констатировали в КС, за девять лет законодательство так и не изменилось. Судьи отметили необходимость его корректировки и постановили, что взаимосвязанные положения законодательства не противоречат Основному закону.
В то же время в Конституционном суде отметили, что отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении некоторых условий. Так, должника нельзя оставить без жилища "площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма". Кроме того, необходимо брать во внимание соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности. Также взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой населенный пункт. Переезд допускается только с его согласия.