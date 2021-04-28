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Всех прилетающих из Индии в Россию обяжут сдавать тест на коронавирус в аэропорту

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#коронавирус #тест #Индия

Всем прилетающим из Индии в Россию с 27 апреля необходимо будет проходить тестирование на коронавирусную инфекцию прямо в аэропорту.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-конгресса заявила, что всех прилетающих в Россию из Индии с 27 апреля тестируют на коронавирус прямо в аэропорту, - передает ТАСС.

"Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию", - сообщила Попова на онлайн-конгрессе с международным участием "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".

По ее словам, контроль будет двухэтапным: в аэропорту проводится экспресс-тест на коронавирус, а в дальнейшем - классический ПЦР.

В конце марта Минздрав Индии сообщил, что на территории страны обнаружили новый вид коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.
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#коронавирус #тест #Индия

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