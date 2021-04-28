Происшествия

58 минут назад

Замотавшая ребенка скотчем нянечка избежала уголовного наказания

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#детсад #издевательство
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Замотавшая ребенка скотчем нянечка избежала уголовного наказания

А вот директору частного дошкольного учреждения пришлось заплатить штраф.

В мировом суде СУ №14 Правобережного района рассмотрели материалы уголовного дела в отношении помощника воспитателя частного детского сада «Маленькая страна». Нянечку обвинили в преступлении по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Об этом вопиющем инциденте GOROD48 сообщал в конце прошлого года. Нянечка частного детского сада замотала лицо ребенка скотчем. Сразу после того случая ее уволили из детсада. Тогда сообщалось, что женщина сделала это будто бы в шутку и на спор с малышом. Но в материалах суда вырисовывается другая картина:

«В нарушение инструкции, женщина во время тихого часа, находясь в ку­хонной комнате в качестве меры наказания ребенка, в связи с невыполнением им требования успо­коиться и вести себя потише, действуя умышленно, в качестве наказания, взяла липкую ленту «скотч» и обмотала его вокруг головы, зафиксировав на губах ребёнка. Таким образом, женщина, являясь помощником воспитателя в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетне­го, допустила факт жестокого обращения с воспитанником».

Интересы ребенка представляла его родственница. Она в суде заявила, что не имеет претензий к нянечке. Между ними было достигнуто примирение, материальный и моральный вред заглажен. Кроме того, женщина заключила с обвиняемой медиативное соглашение.

Обвиняемая полностью признала свою вину и поддержала ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела.

Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.

Выходит, что фактически за весь инцидент ответила только директор детского сада. Еще в прошлом году она была оштрафована за административное правонарушение по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ «Нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций» на 10 000 рублей.
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#детсад #издевательство
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Комментарии (1)

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Вован настоящий

34 минуты назад
Я думаю, что нянечка "загладила" свою вину кругленькой суммой, большей, чем штраф директора
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