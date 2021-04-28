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В Москве уволен главврач больницы после скандала с избиением пациентки

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В Москве уволен главврач больницы после скандала с избиением пациентки

В Сети появилось видео с издевательствами персонала медучреждения над пожилой женщиной

Главного врача московской больницы имени Иноземцева уволили после инцидента с издевательствами над пациенткой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Работы лишились и медсестры. Случилось этого после того, как в Сети появились кадры с пьяными медсестрами клиники: они кричат на пожилую женщину, а потом наносят ей удары, после которых пациентка начинает кричать.

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку. Измайловским межрайонным следственным отделом СК по результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Территориальный орган Росздравнадзора по столице и области проведет проверку инцидента.
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