В Липецкой области продают детский садик за 11`900 рублей

Вместе с этой недвижимостью пытаются сбыть и магазин.

Местные администрации выставили на торги недвижимость. Муниципальную собственность готовы приватизировать, то есть продать частникам — физическому или юридическому лицу.



Краснополянский сельсовет Становлянского района объявил аукцион на здание бывшего детского сада. Недвижимость площадью в 161,2 «квадрата» готовы продать за 11 900 рублей. Здание расположено в селе Красная Пальна. Садик был построен в 1984 году. Он находится недалеко от трассы «Дон». Состояние недвижимости оценивается как неудовлетворительное. Основанием для торгов стали решение Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета и постановление местной администрации.



Администрация Задонского района проводит торги на продажу здания магазина в селе Верхнее Казачье. За помещение в 190 «квадратов» и земельный участок в 276 квадратных метров просят 782 000 рублей. Ранее магазин вместе с участком уже пытались приватизировать, но аукцион никого не заинтересовал. Недвижимость и земля после приватизации должны сохранить свое назначение — для размещения объектов торговли.



Аукционы планируют провести в ближайшие 10 дней.



