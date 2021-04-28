Общество

39 минут назад

В Липецкой области продают детский садик за 11`900 рублей

4 783
#приватизация #торги #недвижимость
В Липецкой области продают детский садик за 11`900 рублей

Вместе с этой недвижимостью пытаются сбыть и магазин.

Местные администрации выставили на торги недвижимость. Муниципальную собственность готовы приватизировать, то есть продать частникам — физическому или юридическому лицу.

Краснополянский сельсовет Становлянского района объявил аукцион на здание бывшего детского сада. Недвижимость площадью в 161,2 «квадрата» готовы продать за 11 900 рублей. Здание расположено в селе Красная Пальна. Садик был построен в 1984 году. Он находится недалеко от трассы «Дон». Состояние недвижимости оценивается как неудовлетворительное. Основанием для торгов стали решение Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета и постановление местной администрации.

Администрация Задонского района проводит торги на продажу здания магазина в селе Верхнее Казачье. За помещение в 190 «квадратов» и земельный участок в 276 квадратных метров просят 782 000 рублей. Ранее магазин вместе с участком уже пытались приватизировать, но аукцион никого не заинтересовал. Недвижимость и земля после приватизации должны сохранить свое назначение — для размещения объектов торговли.

Аукционы планируют провести в ближайшие 10 дней.

4 783
#приватизация #торги #недвижимость

Комментарии (4)

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???

13 минут назад
Ленин, какой СССР вам бы хотелось? Ленинский с гражданской войной, сталинский с большим террором, * с разделением обкомов на промышленные и сельскохозяйственные, брежневский с афганской войной или Горбачевский с "огоньком" и "перестройкой". Какой он, твой СССР?
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СЛАВА ГЕРОЯМ

18 минут назад
Развалить и уничтожить.
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Ленин

25 минут назад
Верните нам СССР!
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Иван Грозный

31 минуту назад
Как это все не красиво. Все продать и разбазарить.
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