Общество

49 минут назад

В Липецке изъяты 245 пачек немаркированных сигарет

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#сигареты #табак
В Липецке изъяты 245 пачек немаркированных сигарет

На этот раз нарушение выявили в павильоне на улице Московской.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, накануне в табачном павильоне на улице Московской установлен факт оборота немаркированной табачной продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». Изъяты 245 пачек немаркированных сигарет.

Напомним, что с 1 июля 2020 года продажа немаркированной табачной продукции запрещена.

Фото - liptorg-cp.ru
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#сигареты #табак

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