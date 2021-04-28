В Липецке изъяты 245 пачек немаркированных сигарет

На этот раз нарушение выявили в павильоне на улице Московской.

Напомним, что с 1 июля 2020 года продажа немаркированной табачной продукции запрещена.





Фото - liptorg-cp.ru



Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, накануне в табачном павильоне на улице Московской установлен факт оборота немаркированной табачной продукции.В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». Изъяты 245 пачек немаркированных сигарет.