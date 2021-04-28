Вооруженный ножом рецидивист отнял у пожилой пары четыре телефона

Полицейские задержали 27-летнего подозревамого в разбойном нападении на пожилых супругов. По данным следствия, он зашел в дом пенсионеров и потребовал деньги.



- 22 апреля в селе Двуречки Грязинского района ранее судимый 27-летний местный житель зашел к пожилым соседям и потребовал деньги. У пенсионеров их не оказалось, тогда угрожая ножом, злоумышленник отнял у супругов четыре сотовых телефона. После того как грабитель покинул дом, супруги сообщили о случившемся в полицию, - рассказали об обстоятельствах преступления в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Когда оперативники уголовного розыска задержали мужчину оказалось, что телефоны он продал, а вырученные деньги успел потратить.



Возбуждено уголовное дело о разбое. Максимальная санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает до десяти лет лишения свободы.

