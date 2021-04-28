Происшествия

15 минут назад

Вооруженный ножом рецидивист отнял у пожилой пары четыре телефона

102
#разбой
Вооруженный ножом рецидивист отнял у пожилой пары четыре телефона
Полицейские задержали 27-летнего подозревамого в разбойном нападении на пожилых супругов. По данным следствия, он зашел в дом пенсионеров и потребовал деньги.

- 22 апреля в селе Двуречки Грязинского района ранее судимый 27-летний местный житель зашел к пожилым соседям и потребовал деньги. У пенсионеров их не оказалось, тогда угрожая ножом, злоумышленник отнял у супругов четыре сотовых телефона. После того как грабитель покинул дом, супруги сообщили о случившемся в полицию, - рассказали об обстоятельствах преступления в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Когда оперативники уголовного розыска задержали мужчину оказалось, что телефоны он продал, а вырученные деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Максимальная санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает до десяти лет лишения свободы.
102
#разбой

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке столкнулись трамвай и «ВАЗ»
#ДТП
15
В Липецке столкнулись трамвай и «ВАЗ»

вчера, 16:24

Происшествия
В Липецке с автомойки угнали «Мерседес»
#угон
20
В Липецке с автомойки угнали «Мерседес»

вчера, 15:22

Происшествия
С «Руслан-1» требуют взыскать экологический ущерб в размере 17 миллионов 240 тысяч рублей
#экология #Руслан-1
24
С «Руслан-1» требуют взыскать экологический ущерб в размере 17 миллионов 240 тысяч рублей

вчера, 14:19

Происшествия
В Липецкой области разыскивают пропавшую девять дней назад девушку
#без вести пропавшие
13
В Липецкой области разыскивают пропавшую девять дней назад девушку

вчера, 14:13

Происшествия
В Липецке осудили оставившего троих покупателей без машин директора автосалона
#присвоение #растрата
17
В Липецке осудили оставившего троих покупателей без машин директора автосалона

вчера, 13:20

Происшествия
В Липецке легковушка снесла дорожный знак
#ДТП
7
В Липецке легковушка снесла дорожный знак

вчера, 11:27

Происшествия