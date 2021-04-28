Новое о коронавирусе к 28 апреля: витамин D не помогает при тяжелом течении COVID-19

Эксперты пришли к выводу – при тяжелой форме коронавирусной инфекции высокая доза витамина D не способна улучшить состояние пациента.





Американские врачи пришли к выводу, что высокая доза витамина D не в состоянии улучшить состояние пациентов с умеренным и тяжелым течением COVID-19. Результаты научной работы опубликованы в Journal of the American Medical Association, сообщает Lenta.ru.



В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании экспертов приняли участие 240 человек с диагностированным коронавирусом. Проводилось оно в период с июня по август 2020 года. Основная цель исследования заключалась в испытании витамина D как средства, потенциально способного уменьшить время пребывания в больнице. Ученые также оценили его влияние на риск поступления в отделение интенсивной терапии, интубации или смерти.



Добровольцев разделили на две группы. Первая группа принимала витамин D3 в разовой дозе в двести тысяч единиц (МЕ), который был растворен в арахисовом масле. Второй группе давали исключительно раствор арахисового масла. Все добровольцы прошли лечение в соответствии со стандартным протоколом, включающем прием антибиотиков и противовоспалительных препаратов. Результаты исследования показали, что прием высоких доз витамина D оказался бесполезным, если у пациента коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме - выяснилось, что витамин D не способен сократить время пребывания в больнице. В целом также никаких существенных различий между группами не наблюдалось ни по одному из клинических исходов. По словам исследователей, это говорит об отсутствии какого-либо эффекта витамина D для умеренно и тяжелобольных с COVID-19.



Вместе с тем витамин нельзя считать бесполезным, отметили медики: положительное воздействие он на организм все же оказывал. Витамин D, как ранее говорили учёные, «критически важен» для человека – при его высоком уровне в организме иммунитет становится сильнее.



Сибирские ученые прогнозируют всплеск заболеваний сердца из-за «синдрома выгорания» после пандемии



Новосибирские ученые из НИИ терапии и профилактической медицины (НИИТПМ) - филиала Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН спрогнозировали отложенные негативные последствия пандемии на здоровье людей. По мнению ученых, спустя несколько лет риск развития ишемической болезни сердца, инсультов, артериальной гипертензиии может вырасти в 2,5-3 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз научно-исследовательского института. Исследователи опасаются, что поскольку за время пандемии у людей стали чаще проявляться тревожность, депрессия и нарушения сна, которые влияют на степень эмоционального выгорания, в ближайшие годы увеличится количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний. «Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья…», - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника НИИ Дмитрия Панова.



В научном институте пояснили, что новосибирские ученые начали изучение влияния психосоциальных факторов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 1980-е годы в рамках программы MONICA Всемирной организации здравоохранения. Ученые смогли доказать показали, что психосоциальные факторы играют огромную роль в риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. Термин «синдром выгорания» (жизненное истощение) вошел в оборот врачей в конце XX века. Он обозначает совокупность негативных симптомов, включая физическое истощение и чувство безнадежности.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 148 890 439 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 139 337 человек, вылечились 118 819 481 заразившихся. В России выявлено 4,78 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Турции и Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Аргентине, Колумбии, Польше, Иране, Мексике, Украине. Более миллиона заразившихся – в Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Румынии, Ираке, Филиппинах.





