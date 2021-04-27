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В список «недружественных стран» могут попасть США, Чехия и республики Прибалтики

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Правительство РФ в скором времени опубликует список «недружественных стран» согласно подписанному 23 апреля указу президента. 

По информации «Известий» в перечень могут попасть около десяти государств, среди которых помимо США рискуют оказаться Великобритания, Польша, Чехия, Канада и республики Прибалтики. В соответствии с указом дипмиссии таких государств не смогут нанимать на работу россиян. 

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в список попадут США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник «Известий» добавил, что вполне возможно включение в перечень также Великобритании, Канады, Украины и Австралии. 

«Окончательно список еще не утвержден. Ведется работа. Просто так никого записывать в «недружественные» не будут. Как именно будут действовать данные меры противодействия, также еще прорабатывается. Возможен полный запрет на работу граждан России на эти дипмиссии», — пояснил собеседник. 

Вряд ли «недружественный» список будет слишком большим, однако США, страны Прибалтики и Чехия в него наверняка попадут, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. 

«У больших стран Западной Европы — например, Германии и Франции — расходятся позиции с Россией, но они воспринимаются Москвой как некие условные партнеры, которые находятся в политической, экономической и военной зависимости от Вашингтона. Однако у них есть своего рода самостоятельность, поэтому они для нас — переговорная сторона», — сказал депутат «Известиям». 

Последнее «дипломатическое» обострение между РФ и странами Запада началось 15 апреля, когда США вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально, а также запретила американской дипмиссии нанимать на работу граждан РФ. В знак солидарности с Вашингтоном троих сотрудников посольства России в Варшаве объявили персонами нон грата. 

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же было объявлено о высылке 18 российских дипломатов. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. 22 апреля Словакия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в связи с ситуацией в Чехии. А Прага пошла объявила о сокращении состава российского посольства до уровня дипмиссии в Москве. После этого дипломатический демарш решили также поддержать Латвия, Литва, Эстония и Румыния. 
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