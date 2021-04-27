В России
сегодня, 20:48
Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение
124
Госдума в мае в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, выяснили «Известия».
Причем принять его могут до конца весенней сессии. Документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.
Положительное заключение на законопроект, как выяснили «Известия», уже дало правовое управление Госдумы.
«Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке», — говорится в заключении, которое имеется в распоряжении «Известий».
По информации «Известий», Госдума готовится рассмотреть законопроект через неделю после майских праздников, а до конца весенней сессии он может быть принят.
Причем принять его могут до конца весенней сессии. Документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.
Положительное заключение на законопроект, как выяснили «Известия», уже дало правовое управление Госдумы.
«Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке», — говорится в заключении, которое имеется в распоряжении «Известий».
По информации «Известий», Госдума готовится рассмотреть законопроект через неделю после майских праздников, а до конца весенней сессии он может быть принят.
124