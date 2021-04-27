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сегодня, 20:48

Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение

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#пьяное вождение
Госдума в мае в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, выяснили «Известия».

Причем принять его могут до конца весенней сессии. Документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.  

Положительное заключение на законопроект, как выяснили «Известия», уже дало правовое управление Госдумы. 

«Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке», — говорится в заключении, которое имеется в распоряжении «Известий». 

По информации «Известий», Госдума готовится рассмотреть законопроект через неделю после майских праздников, а до конца весенней сессии он может быть принят. 
124
#пьяное вождение

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