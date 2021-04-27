Коронавирус

сегодня, 17:24

За нарушение антиковидных мер автосалону грозит штраф до 300 000 рублей

8 953
#коронавирус
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Продавцы работали без масок, а ещё не было разметки и защитных экранов.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, накануне в липецком автосалоне выявлены нарушения антиковидных мер.

- Юридическим лицом, осуществляющим деятельность в автосалоне, не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров путем нанесения соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей. Автомобили продавцы продают без масок, - отметили в управлении. - В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Нарушителю грозит штраф до 300 000 рублей.

Фото - liptorg-cp.ru

8 953
#коронавирус
3

Комментарии (8)

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Почему

3 минуты назад
Не написали,кто эти злостные нарушители санитарных мер?
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цирк продолжается..

13 минут назад
а за проводы зимы, кто ответит? Или в это время ковид спрятался?
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Сергей

58 минут назад
Тот кто собирается вас штрафовать.ь при выходе из салона сняли маски.
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Здравый

сегодня, 17:46
Чиновник, по подобной "поддержке" мы первые в мире,бизнес добьют,за работяг возмуться
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123

сегодня, 17:44
Оказывается есть и иные торговые предприятия, кроме лицензиатов ...
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Ой ой

сегодня, 17:43
А то, ведь там все подушились за машинами.
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Злой

сегодня, 17:35
А почему водителей маршруток не штрафуют??! И сами без масок и пол салона.
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Чиновник

сегодня, 17:33
Это поддержка бизнеса по Пипецки.
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