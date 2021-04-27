Коронавирус
сегодня, 17:24
За нарушение антиковидных мер автосалону грозит штраф до 300 000 рублей
8 953
Продавцы работали без масок, а ещё не было разметки и защитных экранов.
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, накануне в липецком автосалоне выявлены нарушения антиковидных мер.
- Юридическим лицом, осуществляющим деятельность в автосалоне, не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров путем нанесения соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей. Автомобили продавцы продают без масок, - отметили в управлении. - В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
- Юридическим лицом, осуществляющим деятельность в автосалоне, не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров путем нанесения соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей. Автомобили продавцы продают без масок, - отметили в управлении. - В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
Нарушителю грозит штраф до 300 000 рублей.
Фото - liptorg-cp.ru
8 953
Почему
цирк продолжается..
Сергей
Здравый
123
Ой ой
Злой
Чиновник