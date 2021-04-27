Липецкая вечЁрка: труп женщины возле детского сада, перекрытие улицы Зегеля и спонтанный памятник

Сегодня утром прохожие нашли труп женщины у детского сада № 93, улица Зегеля перекрыта на время ремонта, и выяснилось, что никто не обращался за разрешением на возведение в Молодежном парке памятника святому Николе Можайскому.

Как выяснил GOROD48, официальную процедуру увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Липецке памятник Николе Можайскому не прошел .

В пресс-службе мэрии Липецка сообщили, что его установка обсуждалась и была одобрена епархией, представителями союза архитекторов Липецкой области, Липецким областным краеведческим сообществом и его председателем Александром Клоковым.

То есть теоретически можно предположить, что теперь в Липецке можно установить любой памятник, главное заручиться поддержкой нужных людей. А может, в данном случае помогло божественное провидение?

— Белочка-то работает , — порадовался один из комментаторов.