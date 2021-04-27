15 минут назад
Липецкая вечЁрка: труп женщины возле детского сада, перекрытие улицы Зегеля и спонтанный памятник
Сегодня утром прохожие нашли труп женщины у детского сада № 93, улица Зегеля перекрыта на время ремонта, и выяснилось, что никто не обращался за разрешением на возведение в Молодежном парке памятника святому Николе Можайскому.
И еще одна смерть, накануне в дендропарке на территории Становлянского района, 31-летний мужчина врезался на квадроцикле в дерево и погиб. Его 40-летнего пассажира отвезли в больницу.
Сегодня ночью закрыли на ремонт улицу Зегеля. Несмотря на то, что перекрытие несколько раз переносилось, не все об этом знали и оставили автомобили на улице.
Альтернативные маршруты для водителей: улицы Гагарина и Плеханова. Подъезд к домам организован через улицы Угловую, Желябова, Липовскую, Семашко и Верхнюю Логовую. Пассажирский транспорт теперь ходит по улице Плеханова. Работы ведет фирма «Строймастер». По контракту она должна закончить ремонт к концу лета, но обязуется сделать улицу пораньше, к концу июля.
Эту дорогу, кстати, ремонтировали пять лет назад. Тогда асфальт укладывала фирма «Липецк Дорога». Закончить ремонт к сроку она не успела. Мэр Сергей Иванов напирал на то, что главное качество и обещал оштрафовать дорожников за нарушение сроков.
После перекрытия улицы в центре Липецка образовалась 2,5-километровая пробка. Автомобили стояли от ЛГПУ до мэрии.
— Такое было еще до перекрытия Зегеля. Каждое утро в час пик, — доложил Как Гость.
— Додумаются ведь реконструировать и эту дорогу: сделать две полосы на спуск, — высказал свое предположение Один.
В мэрии уже пообещали перенастроить светофоры на улице Гагарина, чтобы избежать пробок.
И еще о дорожниках. С известной в Липецке московской фирмы «Руслан-1», которая еще недавно получала чуть ли не все «жирные» дорожные контракты, прокуратура через суд хочет взыскать 17 миллионов 240 тысяч рублей. Это компенсация за экологический ущерб, причиненный почвам, при строительстве автодороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка».
— Копайте дальше. Может тогда они вкурят и покинут сей благодатный для «контрактов» край, — предложила прокурорам не останавливаться на достигнутом Шапокляк.
Накануне GOROD48 написал о том, что на въезде в Липецк установят сразу четыре памятника святым. Как выяснилось, новостью это стало не только для обычных липчан, но и для депутатов горсовета, которые обычно дают разрешение на установку различных памятников. Оказалось, что депутаты ни слухом, ни духом, а в Молодежном парке уже и постамент для памятника сделали. Открытие памятника намечено на 7 мая.
Как выяснил GOROD48, официальную процедуру увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Липецке памятник Николе Можайскому не прошел.
В пресс-службе мэрии Липецка сообщили, что его установка обсуждалась и была одобрена епархией, представителями союза архитекторов Липецкой области, Липецким областным краеведческим сообществом и его председателем Александром Клоковым.
То есть теоретически можно предположить, что теперь в Липецке можно установить любой памятник, главное заручиться поддержкой нужных людей. А может, в данном случае помогло божественное провидение?
— Белочка-то работает, — порадовался один из комментаторов.