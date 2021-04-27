Общество

46 минут назад

В детских садах с 4 по 7 мая будут созданы дежурные группы

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#школа #детский сад
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В детских садах с 4 по 7 мая будут созданы дежурные группы

А вот школьники учиться не будут.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, с 1 по 10 мая включительно школьники учиться не будут, при этом образовательным организациям региона рекомендовано скорректировать учебные планы для полного их выполнения с учетом выходных дней с 4 мая по 7 мая.

Также с 4 по 7 мая рекомендуется организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы для присмотра и ухода за детьми, чьи родители работают в непрерывно действующих организациях. Количество открытых дежурных групп будет зависеть от потребности со стороны родителей.

359
#школа #детский сад
2

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