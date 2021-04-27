В детских садах с 4 по 7 мая будут созданы дежурные группы

А вот школьники учиться не будут.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, с 1 по 10 мая включительно школьники учиться не будут, при этом образовательным организациям региона рекомендовано скорректировать учебные планы для полного их выполнения с учетом выходных дней с 4 мая по 7 мая.



Также с 4 по 7 мая рекомендуется организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы для присмотра и ухода за детьми, чьи родители работают в непрерывно действующих организациях. Количество открытых дежурных групп будет зависеть от потребности со стороны родителей.



