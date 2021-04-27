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В Башкирии убийца шестерых пенсионеров приговорен к пожизненному заключению
52-летний житель Янаульского района Башкирии получил пожизненный срок за серию убийств пожилых людей 13-летней давности.
52-летний житель Янаульского района Башкирии был признан судом виновным в убийстве двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном положении, сопряженном с разбоем по пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в разбойном нападении по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Следствие выяснило, что с 2008 по 2011 годы на территории Янаульского и Краснокамского районов республики были совершены три двойных убийства пожилых людей. У всех потерпевших из дома были похищены денежные средства и другие ценности. Жертвами злоумышленника стали две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летний отец с 42-летним сыном. Все потерпевшие вели зажиточный образ жизни и занимались сельским хозяйством. Проведенными следственными действиями в то время установить злоумышленника не представилось возможным.
В период с 2018 по 2020 год в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, при анализе раскрытых преступлений, аналогичных по криминалистической характеристики, внимание следователей привлекла серия из 25 краж, совершенных в Янаульском районе, за которые в 2018 году был осужден местный житель, в настоящее время отбывающий наказание в исправительной колонии. Способ совершения преступлений и почерк преступника имел много общего с нераскрытыми убийствами, - говорится на сайте Следственного комитета по региону.
В результате следственных мероприятий следы преступника были обнаружены в местах преступления; были повторно допрошены соседи и члены семей потерпевших, тщательно изучена личность подсудимого, вследствие чего было установлено, что мужчина являлся профессиональным преступником, специализирующимся на хищениях, ранее был судим за кражи, кроме того, был замечен в период времени, относящийся к совершенным преступлениям, в этих же населенных пунктах.
Как установлено следствием, подсудимый заранее планировал совершенные преступления, специально подбирая престарелых людей, которые не смогут оказать сопротивление, собирал сведения о своих будущих жертвах, выяснял о наличии ценностей в доме, с некоторыми знакомился лично под предлогом продажи им товаров. Затем злоумышленник проникал к ним домой, наносил мужчинам телесные повреждения тупым предметом по голове, а женщин душил, после чего похищал деньги и другие ценные вещи, и скрывался с места происшествия. При этом, обвиняемый действовал максимально аккуратно, и следов старался не оставлять, а после первого убийства в 2008 году, с целью сокрытия следов преступления, поджег дом потерпевших, - говорится в сообщении СК РФ.
Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал.
Верховный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Следствие выяснило, что с 2008 по 2011 годы на территории Янаульского и Краснокамского районов республики были совершены три двойных убийства пожилых людей. У всех потерпевших из дома были похищены денежные средства и другие ценности. Жертвами злоумышленника стали две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летний отец с 42-летним сыном. Все потерпевшие вели зажиточный образ жизни и занимались сельским хозяйством. Проведенными следственными действиями в то время установить злоумышленника не представилось возможным.
В период с 2018 по 2020 год в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, при анализе раскрытых преступлений, аналогичных по криминалистической характеристики, внимание следователей привлекла серия из 25 краж, совершенных в Янаульском районе, за которые в 2018 году был осужден местный житель, в настоящее время отбывающий наказание в исправительной колонии. Способ совершения преступлений и почерк преступника имел много общего с нераскрытыми убийствами, - говорится на сайте Следственного комитета по региону.
В результате следственных мероприятий следы преступника были обнаружены в местах преступления; были повторно допрошены соседи и члены семей потерпевших, тщательно изучена личность подсудимого, вследствие чего было установлено, что мужчина являлся профессиональным преступником, специализирующимся на хищениях, ранее был судим за кражи, кроме того, был замечен в период времени, относящийся к совершенным преступлениям, в этих же населенных пунктах.
Как установлено следствием, подсудимый заранее планировал совершенные преступления, специально подбирая престарелых людей, которые не смогут оказать сопротивление, собирал сведения о своих будущих жертвах, выяснял о наличии ценностей в доме, с некоторыми знакомился лично под предлогом продажи им товаров. Затем злоумышленник проникал к ним домой, наносил мужчинам телесные повреждения тупым предметом по голове, а женщин душил, после чего похищал деньги и другие ценные вещи, и скрывался с места происшествия. При этом, обвиняемый действовал максимально аккуратно, и следов старался не оставлять, а после первого убийства в 2008 году, с целью сокрытия следов преступления, поджег дом потерпевших, - говорится в сообщении СК РФ.
Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал.
Верховный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.