В Кемеровской области застрелили двух напавших на человека медведей

В городе Междуреченске Кемеровской области сотрудники департамента по охране объектов животного мира Кузбасса застрелили двух медведей-подростков, которые напали на человека и его собаку.





Диких животных пытались отпугнуть, а также усыпить, но на приманку они не реагировали. Затем голод вынудил медведей подойти к жилищам людей и искать еду на огородах.



– В итоге медведи напали на собаку. На помощь к ней пришел хозяин, лапой медведь успел разорвать на мужчине верхнюю одежду. Инспектору пришлось выстрелить, – говорится в сообщении администрации муниципалитета, опубликованном в социальных сетях.



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Как сообщает VSE42.RU , представители департамента десять дней наблюдали за поведением двух медведей, вышедших к людям в районе Сыркашинской горы возле Междуреченска.Диких животных пытались отпугнуть, а также усыпить, но на приманку они не реагировали. Затем голод вынудил медведей подойти к жилищам людей и искать еду на огородах.– В итоге медведи напали на собаку. На помощь к ней пришел хозяин, лапой медведь успел разорвать на мужчине верхнюю одежду. Инспектору пришлось выстрелить, – говорится в сообщении администрации муниципалитета, опубликованном в социальных сетях.