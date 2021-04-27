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В Кемеровской области застрелили двух напавших на человека медведей

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#дикие животные

В городе Междуреченске Кемеровской области сотрудники департамента по охране объектов животного мира Кузбасса застрелили двух медведей-подростков, которые напали на человека и его собаку.

Как сообщает VSE42.RU, представители департамента десять дней наблюдали за поведением двух медведей, вышедших к людям в районе Сыркашинской горы возле Междуреченска.

Диких животных пытались отпугнуть, а также усыпить, но на приманку они не реагировали. Затем голод вынудил медведей подойти к жилищам людей и искать еду на огородах.

– В итоге медведи напали на собаку. На помощь к ней пришел хозяин, лапой медведь успел разорвать на мужчине верхнюю одежду. Инспектору пришлось выстрелить, – говорится в сообщении администрации муниципалитета, опубликованном в социальных сетях.

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138
#дикие животные

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