сегодня, 15:49
В Кемеровской области застрелили двух напавших на человека медведей
В городе Междуреченске Кемеровской области сотрудники департамента по охране объектов животного мира Кузбасса застрелили двух медведей-подростков, которые напали на человека и его собаку.
Диких животных пытались отпугнуть, а также усыпить, но на приманку они не реагировали. Затем голод вынудил медведей подойти к жилищам людей и искать еду на огородах.
– В итоге медведи напали на собаку. На помощь к ней пришел хозяин, лапой медведь успел разорвать на мужчине верхнюю одежду. Инспектору пришлось выстрелить, – говорится в сообщении администрации муниципалитета, опубликованном в социальных сетях.
.