32 минуты назад
В Карабахе машина с российскими миротворцами подорвалась на мине
В Нагорном Карабахе госпитализированы два российских миротворца, они получили ранения при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Инцидент произошел 25 апреля. "В результате взрыва двое российских военнослужащих получили ранения", — говорится в публикации.
Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает, - рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь МВД непризнанной республики Унан Тадевосян.
По словам пресс-секретаря, из-за случившегося пришлось приостановить поиски останков погибших во время недавнего военного конфликта. Работы были запланированы в районе Физули.
"Поиски должны были проводиться в районе Физули, однако в итоге они и сегодня приостановлены. Скорее всего возобновятся завтра", - сказал Тадевосян.
26 апреля в МВД и Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что в этот день трое жителей Агджебединского района в Карабахе на дороге подорвались на мине, один из них погиб, двое получили ранения.
20 апреля Минобороны РФ заявило, что российские саперы с 23 ноября 2020 года нашли и обезвредили в Карабахе 25 580 взрывоопасных предметов и очистили от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 017 га территории, 621 км дорог, 1 716 домостроений.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы, - передает РИА Новости.
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22.04.2021 11:45В мире