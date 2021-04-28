Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 28 апреля. Сегодня липчане могут проголосовать за объекты благоустройства и пожаловаться на грязь на улицах. Начинается волонтерская «Весенняя неделя добра». Льготы по «коммуналке» можно получить онлайн.

Погода

28 апреля в городе ожидается облачная погода с прояснениями, днем преимущественно без осадков, от +10 до +12 градусов.

День 28 апреля стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 6 градусов мороза.

Дороги и транспорт



Водителям стоит помнить о перекрытии улицы Зегеля на ремонт. На близлежащих улицах высока вероятность пробок.











С 28 апреля на маршруте №323 появится дополнительный рейс. Он будет работать по укороченной схеме «Ж/д вокзал – пл. Клименкова» и отправляться в 06:05 с остановки «Ж/д вокзал».



Коммуналка



Сотрудники Липецкого филиала "Квадры" приступили к капитальному ремонту магистрального трубопровода по улице Адмирала Лазарева. Сейчас на участке идут земляные работы, до конца июля энергетики заменят здесь более ста метров трубопровода большого диаметра.



Взгляни на небо



Липчанин Александр делится снимками с успешно фотоохоты на Луну.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Ваши пожелания



Липецкое управления благоустройства принимает вопросы и пожелания по уборке города через Instagram.



Голосование за благоустройство



Продолжается рейтинговое голосование за объекты, которые благоустроят в Липецке в следующем году. Оно идет на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru . Липчане старое 14 лет могут выбрать, какие именно общественные пространства нужно привести в порядок в первую очередь. Для рейтингового голосования Липецк представил 36 объектов. Отдать свой голос можно только за один из них.



Неделя добра



28 апреля в Липецкой области стартует Общероссийская акция «Весенняя неделя добра». Цикл волонтерских акций продлится до 4 мая. Принять участие в них могут все желающие. Справки по телефону 23-01-70.





Онлайн-льгота



Подать заявление на оформление льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно на портале государственных и муниципальных услуг, не посещая МФЦ. После подачи заявления на предоставление денежных выплат на оплату ЖКУ в электронном виде оригиналы документов предъявлять в территориальный центр социальной защиты не нужно. Право на денежные выплаты на оплату ЖКУ имеют граждане льготных категорий: ветераны труда, ветераны труда Липецкой области, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи и другие.



Рейд по тонировке



28 апреля липецкие автоинспекторы завершают профилактический рейд по тонировке. По статистике, за три месяца этого года на территории региона увеличилось количество ДТП, сопутствующим условием совершения которых стала излишняя тонировка: светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70%.



«Сохрани память»



В Липецке продолжается акция «Сохрани память»: жителям города предлагают сохранить память о родных или просто знакомых людях, познавших ужасы войны. Все желающие могут поделиться документами, наградами, историями жизни героев своих семей. Справки по телефону 23-97-05.



Вечеринка в «Библиотеке»



В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» начнется акустический концерт кавер-группы.



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