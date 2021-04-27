Общество
сегодня, 14:27
Завтра в Липецке начнется «Весенняя неделя добра»
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Цикл волонтерских акций продлится до 4 мая.
28 апреля в Липецкой области стартует Общероссийская акция «Весенняя неделя добра». Акция проводится в России с 1997 года, а в Липецкой области с 2009 года под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» В регионе акция продлится до 4 мая 2021 года.
- Открытие акции состоится во всех муниципалитетах и городских округах 28 апреля. Принять участие в «Весенней неделе добра» могут все социально активные жители Липецкой области, принимающие и желающие принимать участие в добровольческой деятельности, организации - независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, - отмечают в добровольческом корпусе Липецкой области.
Справки об акциях и участии в них по телефону 23-01-70.
- Открытие акции состоится во всех муниципалитетах и городских округах 28 апреля. Принять участие в «Весенней неделе добра» могут все социально активные жители Липецкой области, принимающие и желающие принимать участие в добровольческой деятельности, организации - независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, - отмечают в добровольческом корпусе Липецкой области.
Справки об акциях и участии в них по телефону 23-01-70.
8 429
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