Общество

сегодня, 14:27

Завтра в Липецке начнется «Весенняя неделя добра»

8 429
#волонтеры #добровольцы
Завтра в Липецке начнется «Весенняя неделя добра»

Цикл волонтерских акций продлится до 4 мая.

28 апреля в Липецкой области стартует Общероссийская акция «Весенняя неделя добра». Акция проводится в России с 1997 года, а в Липецкой области с 2009 года под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» В регионе акция продлится до 4 мая 2021 года.

- Открытие акции состоится во всех муниципалитетах и городских округах 28 апреля. Принять участие в «Весенней неделе добра» могут все социально активные жители Липецкой области, принимающие и желающие принимать участие в добровольческой деятельности, организации - независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, - отмечают в добровольческом корпусе Липецкой области.

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Справки об акциях и участии в них по телефону 23-01-70.

8 429
#волонтеры #добровольцы

Комментарии (8)

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60+++

4 минуты назад
60+, такого никогда не будет, есть предпосылки, что пенсии скорее всего уменьшат, для этого корзинку срочно отменяют!!!
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COVID -21 если что

14 минут назад
Путин объявил выходные дни с 1 по 10 мая. Об этом его Попова ( глава Роспотребнадзора) попросила. Наверное знает почему. А зачем людей заставлять работать в праздники. В рабочие дни нельзя было провести ВНД до праздников. Ковид ещё не закончился.
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60+

16 минут назад
Ждём добра от Путина может перед выборами пенсии нормальные сделает как средняя зарплата в госдумы !
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Фауст

25 минут назад
Капитан Очевидность, Зачем посещать, когда мы давно живём уже так.
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Зоозащитница

34 минуты назад
А потом зло вернется с еще большей силой. Ведь доро не навсегда только на неделю.
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Андрей

сегодня, 14:54
Жаль что через неделю зло вернется...
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Капитан Очевидность

сегодня, 14:41
Надо быть более терпимым. А что бы быть более терпимым- нужно посещать дома терпимости.
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Маклауд

сегодня, 14:37
Ну всë, победили нечисть заграничную..... Это ведь они придумали больным детям на лечение деньги по СМСкам с народа собирать.....
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