39 минут назад
По факту слива продуктов переработки пищевого производства в Становом возбуждены несколько дел
Глава района отчитался о промежуточных результатах проверки жалобы жителей улицы Молодежной в Становом на слив неведомой жижи рядом с домами.
Администрация района начала проверку фактов сообщения.
Как сообщил сегодня на своей странице в Инстаграм глава района Сергей Никтин, «…в результате проверки в отношении юридического лица возбуждён ряд дел об административных правонарушениях. Сейчас осуществляется муниципальный земельный контроль над соблюдением требований законодательства РФ за использование не по целевому назначению земельного участка, где располагается котлован».
Мюллер
Варавва
Эксперт