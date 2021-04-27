Общество

39 минут назад

По факту слива продуктов переработки пищевого производства в Становом возбуждены несколько дел

3 352
#экология
По факту слива продуктов переработки пищевого производства в Становом возбуждены несколько дел

Глава района отчитался о промежуточных результатах проверки жалобы жителей улицы Молодежной в Становом на слив неведомой жижи рядом с домами.

Напомним, в марте этого года жители Станового сообщили о сливе рядом с их домами  дурнопахнущей жижи. «В Становом отравляют жизнь населению улицы Молодежной. На месте бывшей организации ДПМК, арендатор выкопал котлован, в который сливают неизвестные отходы прямо перед домами жителей. О последствиях можно только догадываться, воду и воздух точно отравляют…», писали жители улицы Молодежной.

Администрация района начала проверку фактов сообщения.

Как сообщил сегодня на своей странице в Инстаграм глава района Сергей Никтин, «…в результате проверки в отношении юридического лица возбуждён ряд дел об административных правонарушениях. Сейчас осуществляется муниципальный земельный контроль над соблюдением требований законодательства РФ за использование не по целевому назначению земельного участка, где располагается котлован».



3 352
#экология

Комментарии (3)

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Мюллер

5 минут назад
Штирлиц зашел в туалет и попробовал слив. Потом ещё раз попробовал. Слив не работал.
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Варавва

18 минут назад
так что сливали то? кто ответить или не в состоянии установить? что за отходы? какой класс опасности? да вы хоть 30-40 их возбудите, плодородному слою хана
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Эксперт

21 минуту назад
Закрыть такое предприятие раз и навсегда и отобрать у владельцев лицензию на пожизненно запретив управление данным бизнесом это лучше любых штрафов самый действенный метод для всех!
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