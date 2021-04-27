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По центру Липецка проедет раритетная пожарная техника

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#МЧС #УГПСС #праздник
По центру Липецка проедет раритетная пожарная техника

Липецкие спасатели отпразднует годовщину пожарной охраны России автопробегом, выставкой и соревнованиями по кроссфиту.

Сотрудники ГУ МЧС  и УГПСС 30 апреля с размахом отметят 372-летие пожарной охраны России. В этот день в Липецке состоится сразу три больших мероприятия. 

В  10.00 Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области совместно с Главным управлением МЧС России по Липецкой области проведут автопробег пожарной техники. От пожарной части на улице Московской колонна проследует по улице Катукова, проспекту Победы, улицам Первомайской, Советской, Фрунзе, центру города, потом по улицам Гагарина, Космонавтов, Яна Берзина, Стаханова и финишируют в парке Победы.

В колонне будут как новейшие образцы пожарных автомобилей, так и раритетные машины, которые сейчас можно увидеть в только музее раритетных автомобилей Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. 

Специально для детей и подростков в парке «Быханов сад» с 12.00 до 13.30 пройдет познавательная программа «Знакомство с профессией спасателя», где дети смогут узнать о работе пожарной и кинологической служб, примут участие в мастер-классах аварийно-спасательного отряда, медицинской и спасательной службы на водных объектах.

Также в парке будет представлена фотовыставка рабочих будней спасателей УГПСС.

В 14:00 в парке Победы начнутся соревнования по функциональному многоборью пожарных и спасателей. В программе русские махи гирей, перемещение покрышки ударами кувалдой, перемещение автомобиля канатом и т.д.
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#МЧС #УГПСС #праздник

Комментарии (10)

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Погорелец

7 минут назад
Дай вам бог, коллеги, чтобы в это время не случилось пожара
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Пессимист

42 минуты назад
Руководство надо наградить за сгоревший новый "КАМАЗ", дата-то очень уж больно круглая. Размахнитесь с "юбилеем"
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весёлый

42 минуты назад
Бензин копейки ,покажем мощь туристам
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надо

43 минуты назад
для автопробега техники мчс перекрыть движение ... а как за государственное топливо отчитываться будут?
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Это

44 минуты назад
та, что не сгорела при пожаре?
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!!!

44 минуты назад
Лучше б выселили всех кто в домах ток скручивает, чтоб квартиры от скачка напряжения не горели.
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Фокс

45 минут назад
Сотрудники ГУ МЧС и УГПСС 30 апреля с размахом отметят 372-летие пожарной охраны России. А кто же в лавке останется? В области объявлен ОСОБЫЙ противопожарный режим! Пущать не велено! А они с размахом......
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Яма и дороги

49 минут назад
Так у нас каждый день и ездиют раритетные авто. Что тут уникального
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Юрий

57 минут назад
А подаренную Меценатами Каску меховую пронесут?
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Липчанин

57 минут назад
Пир во время чумы
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