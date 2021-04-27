По центру Липецка проедет раритетная пожарная техника

Липецкие спасатели отпразднует годовщину пожарной охраны России автопробегом, выставкой и соревнованиями по кроссфиту.

Сотрудники ГУ МЧС и УГПСС 30 апреля с размахом отметят 372-летие пожарной охраны России. В этот день в Липецке состоится сразу три больших мероприятия.



В 10.00 Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области совместно с Главным управлением МЧС России по Липецкой области проведут автопробег пожарной техники. От пожарной части на улице Московской колонна проследует по улице Катукова, проспекту Победы, улицам Первомайской, Советской, Фрунзе, центру города, потом по улицам Гагарина, Космонавтов, Яна Берзина, Стаханова и финишируют в парке Победы.



В колонне будут как новейшие образцы пожарных автомобилей, так и раритетные машины, которые сейчас можно увидеть в только музее раритетных автомобилей Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.



Специально для детей и подростков в парке «Быханов сад» с 12.00 до 13.30 пройдет познавательная программа «Знакомство с профессией спасателя», где дети смогут узнать о работе пожарной и кинологической служб, примут участие в мастер-классах аварийно-спасательного отряда, медицинской и спасательной службы на водных объектах.



Также в парке будет представлена фотовыставка рабочих будней спасателей УГПСС.



В 14:00 в парке Победы начнутся соревнования по функциональному многоборью пожарных и спасателей. В программе русские махи гирей, перемещение покрышки ударами кувалдой, перемещение автомобиля канатом и т.д.

