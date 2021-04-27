В Липецке осудили оставившего троих покупателей без машин директора автосалона

Ещё в 2014 году трое липчан купили новые «Вольво», но до сих пор их не получили.

Советский районный суд Липецка признал виновным бывшего генерального директора ООО «Соверен-Авто» - дилера «Вольво» в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года по части 4 статьи 160 УК РФ.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по делу проходили трое потерпевших, все они в начале 2014 года внесли в кассу автосалона деньги за новые автомобили «Вольво XC60».



Одна из потерпевших перечислила на счёт ООО «Соверен-Авто» первый взнос в 220 тысяч рублей.



Другой сделал несколько взносов: сначала 10% от стоимости автомобиля или 200 тысяч рублей, потом ещё 1 миллион 150 тысяч рублей, потом ещё примерно 700 тысяч рублей — в результате мужчина перечислил полную стоимость автомобиля - 2 миллиона 46 тысяч 100 рублей, на часть суммы оформил автокредит, а также купил страховку КАСКО на новый автомобиль за 61 тысячу 587 рублей, но машину так и не получил.



За машиной и оригиналом ПТС покупателю сначала сказали прийти через два дня, потом попросили подождать ещё несколько дней, потом нужно было ещё время… В результате, когда покупатель позвонил на горячую линию «Вольво», оказалось, что в ООО «Соверен-Авто» деньги у покупателя взяли, а сами автомобили поставщику — компании «Вольво» не оплатили.



Третий покупатель купил машину за 1 миллион 950 тысяч 500 рублей и даже сразу приобрёл для неё зимнюю резину — но тоже машину до сих пор не получил.



- Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый, используя свое служебное положение, похищал денежные средства покупателей, внесенные в счет оплаты договора купли-продажи автомобиля «Вольво», не перечислял их в адрес поставщика, а тратил на расходы, связанные с осуществлением обществом своей деятельности, - отметили в прокуратуре. - В результате потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму более 4 миллионов рублей. - За покупателями признано право на возмещение причиненного им материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.



