382 млн рублей за реконструкцию улицы получат воронежцы

Организация выиграла солидный дорожный контракт в Ельце.

Управление коммунального хозяйства администрации Ельца завершило электронный аукцион на капитальный ремонт дороги по улице Коммунаров. За солидный дорожный контракт боролись две компании из соседних регионов — Белгородской и Воронежской областей. В ходе аукциона стартовая стоимость контракта, 396 475 000 рублей, упала на 3,5%, до 382 598 375 рублей. С этим предложением на торги вышла воронежская компания «Навастрой».



Подрядчик должен привести в нормативное состояние почти 3,3 км дорожного полотна - от трассы М4 Дон до Красной площади. Там нужно заменить более 12 000 квадратных метров дороги, вырубить 28 деревьев, обновить парковки, замостить тротуары новой плиткой, заменить бордюры, благоустроить прилегающую территорию и сделать велодорожку. На все работы отведено 18 месяцев. Ремонт будет идти в два этапа в 2021-2022 годах. Гарантия на капремонт улицы Коммунаров установлена на срок в пять лет.



ООО «Навастрой» работает с 2008 года. Сфера деятельности компании - строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО «Навастрой», с уставным капиталом в 15 млн рублей, являются Наири и Верануш Нахатакян. По данным сайта госзакупок, организация являлась поставщиком в 88 государственных контрактах на сумму 5,3 млрд рублей.