Два елецких двора благоустроят на 22,6 млн рублей

Детские площадки-близнецы расположатся по соседству.

Управление коммунального хозяйства Ельца объявило торги на благоустройство двух городских дворов. За 22,6 млн рублей хотят обновить дворы домов №№ 25 и 27 по улице Юбилейной и домов №№ 58 и 58а по улице Костенко. Благоустройство дворов пройдет в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец».



Победитель торгов должен приступить к благоустройству сразу после заключения контракта. Во дворе домов на Костенко поставят две детские площадки, обновят покрытие почти в 1 900 квадратных метров, сделают новые пакровочные места, дорожки, тротуары. Возле подъездов установят скамейки и урны, их же — возле детских площадок. На детских площадках поставят лавочки и урны, качели-балансиры, игровые комплекс, качели и сделают песочницы.



На Юбилейной также появятся две детские площадки. Их наполнение будет аналогичным. Во дворах заменят более тысячи квадратных метров покрытия, сделают новые дорожки, тротуары и парковочные места.



Электронный аукцион запланирован на 29 апреля. Услуги подрядчика-победителя оплатят из городского бюджета. Все работы должны быть завершены к 31 августа 2021 года.