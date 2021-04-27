Общество

51 минуту назад

Два елецких двора благоустроят на 22,6 млн рублей

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#благоустройство #тендер
Два елецких двора благоустроят на 22,6 млн рублей

Детские площадки-близнецы расположатся по соседству.

Управление коммунального хозяйства Ельца объявило торги на благоустройство двух городских дворов. За 22,6 млн рублей хотят обновить дворы домов №№ 25 и 27 по улице Юбилейной и домов №№ 58 и 58а по улице Костенко. Благоустройство дворов пройдет в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец».

Победитель торгов должен приступить к благоустройству сразу после заключения контракта. Во дворе домов на Костенко поставят две детские площадки, обновят покрытие почти в 1 900 квадратных метров, сделают новые пакровочные места, дорожки, тротуары. Возле подъездов установят скамейки и урны, их же — возле детских площадок. На детских площадках поставят лавочки и урны, качели-балансиры, игровые комплекс, качели и сделают песочницы.

На Юбилейной также появятся две детские площадки. Их наполнение будет аналогичным. Во дворах заменят более тысячи квадратных метров покрытия, сделают новые дорожки, тротуары и парковочные места.

Электронный аукцион запланирован на 29 апреля. Услуги подрядчика-победителя оплатят из городского бюджета. Все работы должны быть завершены к 31 августа 2021 года.
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#благоустройство #тендер

Комментарии (2)

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20 минут назад
на 22 ляма бордюров на остальные плитку.
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Лепота.

44 минуты назад
Урны по 26 тысяч будут? И лавочки на остальные.
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