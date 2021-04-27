Происшествия

сегодня, 11:27

В Липецке легковушка снесла дорожный знак

4 1138
#ДТП

ДТП обошлось без пострадавших.

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Сегодня на улице Московской в районе поворота на Полиграфическую столкнулись две легковушки, одна из которых в результате удара оказалась на разделительном островке и снесла дорожный знак.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. В ГИБДД обращение по факту столкновения не поступало.
4 1138
#ДТП

Комментарии (4)

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Ахах

2 минуты назад
Там, где толпа баранов, всегда что-то происходит))
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Sen1987

12 минут назад
Дураки и дороги. Один на красный, другой на разворот запрещенный.
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Гость

сегодня, 11:46
Зажмурились что ли ехали?
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12

сегодня, 11:37
Паноставят всякой хрени ...
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