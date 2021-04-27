В Липецке легковушка снесла дорожный знак

ДТП обошлось без пострадавших.

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Сегодня на улице Московской в районе поворота на Полиграфическую столкнулись две легковушки, одна из которых в результате удара оказалась на разделительном островке и снесла дорожный знак.



По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. В ГИБДД обращение по факту столкновения не поступало.

