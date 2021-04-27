Культура

38 минут назад

Липчанам предлагают проиллюстрировать книги авторов региона

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#конкурс #рисунок
Липчанам предлагают проиллюстрировать книги авторов региона

Все желающие могут стать участниками творческого конкурса и побороться за премию в 5 000 рублей.

Липецкая областная универсальная научная библиотека объявила о начале конкурса «Ожившее слово». Участникам творческого состязания предлагают создать иллюстрации к произведениям по трем номинациям: «Лучшая иллюстрация классического произведения», «Лучшая иллюстрация произведения современной литературы», «Лучшая иллюстрация произведений липецких авторов».

В конкурсе принимают участие молодые люди с 10 до 30 лет, непрофессиональные художники. Все желающие могут подать заявку, написать мини-эссе о причинах выбора того или иного произведения, прислать или принести рисунок формата А3. Заявки и работы до 15 мая принимают в читальном зале библиотеки.

Награждение победителей и призеров состоится 27 мая, в День библиотек. Победители и призеры конкурса определяются для каждой номинации и награждаются в каждой номинации премиями от 3 000 до 5 000 рублей.
109
#конкурс #рисунок

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