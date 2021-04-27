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Россияне перестали бронировать путевки в детские лагеря после анонса кешбэка в 50%
Родители перестали бронировать путевки в детские лагеря отдыха после анонсирования президентом России Владимиром Путиным программы кешбэка на детский отдых в 50%.
А те родители, уже оплатившие летний отдых детей, просят вернуть деньги, чтобы перебронировать путевки с обещанным президентом бонусом. Бизнесу сложно будет пойти навстречу покупателям из-за отсутствия свободных средств в связи с прошлогодним простоем и затратами на подготовку к предстоящему сезону. Операторы лагерей надеются, что Ростуризм откажется от кэшбэка за детский отдых в пользу выплаты родителям субсидии после смены.
Действительно наблюдается резкое снижение числа бронирований, так как родители откладывают покупку, рассчитывая сделать ее с кэшбэком, и ждут, когда появится конкретика по механизму, - подтвердила резкое снижение числа бронирований председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун.
На программу кэшбэка за отдых в детских лагерях планируется выделить 5 млрд рублей, компенсацию могут получить 357 тыс. детей, - заявил накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Участники рынка получили 23 апреля письмо от Ростуризма с приглашением присоединиться к программе кэшбэка стационарным организациям детского отдыха, работающим с ними туроператорам и системам бронирования. В Ростуризме заявили, что продажу путевок предварительно планируется начать после 20 мая.
60–70% родителей уже спланировали отдых своих детей в лагерях и теперь думают, как вернуть путевки, снова приобретя их с кэшбэком, - сообщил директор турфирмы "Ника-М" Дмитрий Саржанов.
Однако для бизнеса это будет непросто. По словам Саржанова, решить проблему бизнеса с возвратом средств за детский отдых мог бы отказ Ростуризма от присоединения детских лагерей к программе кэшбэка в пользу схемы компенсации родителям расходов после окончания смены.
При этом принять участие в программе кешбэка смогут не все лагеря. Так, участие палаточных лагерей в программе не запланировано, - подтвердили в ведомстве.
Глава государства Владимир Путин пообещал не только запустить программу кэшбэка для детского отдыха, но и продлить существующую программу для туров по России до конца 2021 года. Но, так как пока нет конкретики по возврату средств по турам внутри страны, их продажи тоже замедлились, - рассказал глава туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Также, по его словам, граждане РФ не торопятся бронировать отдых в Крыму и Краснодарском крае из-за заявлений о возможном открытии зарубежных направлений.
В конце марта Роспотребнадзор отменил введенный из-за пандемии запрет на отдых в лагерях, расположенных за пределами их регионов проживания. А также ведомство увеличило максимальное число детей в отрядах с 50 до 75%, - напоминает РБК.