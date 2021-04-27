Асфальтному заводику нашли хозяина

Муниципальное предприятие взял в аренду «Липецкдоравтоцентр».

Администрация Хлевенского района с первого раза успешно завершила торги на аренду муниципального имущества — небольшого предприятия по производству асфальта. Актив ушел с аукциона за 250 000 рублей. Победителем торгов признали ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Стороны сделки должны подписать договор аренды 30 апреля 2021 года.



Производственная база должна работать на обслуживание и содержание дорожной сети района. Фактически это — небольшой завод для производства дорожного покрытия. Базу строили в 1985-1989 годах. Она расположена в 350 метрах на юг от села Хлевное.



Аренду базы площадью 1 857 «квадратов» оценили в 250 000 рублей в год. Выигравший торги ОГУП сможет распоряжаться асфальтным заводиком в течение пяти лет. Заявка «Липецкдоравтоцентра» оказалась единственной на аукционе.