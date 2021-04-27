Общество

47 минут назад

Асфальтному заводику нашли хозяина

2 690
#торги #аукцион #аренда
Асфальтному заводику нашли хозяина

Муниципальное предприятие взял в аренду «Липецкдоравтоцентр».

Администрация Хлевенского района с первого раза успешно завершила торги на аренду муниципального имущества — небольшого предприятия по производству асфальта. Актив ушел с аукциона за 250 000 рублей. Победителем торгов признали ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Стороны сделки должны подписать договор аренды 30 апреля 2021 года.

Производственная база должна работать на обслуживание и содержание дорожной сети района. Фактически это — небольшой завод для производства дорожного покрытия. Базу строили в 1985-1989 годах. Она расположена в 350 метрах на юг от села Хлевное.

Аренду базы площадью 1 857 «квадратов» оценили в 250 000 рублей в год. Выигравший торги ОГУП сможет распоряжаться асфальтным заводиком в течение пяти лет. Заявка «Липецкдоравтоцентра» оказалась единственной на аукционе.
2 690
#торги #аукцион #аренда

Комментарии (2)

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Саша

26 минут назад
Отдать завод в аренду это совсем не значит, что заводу «нашли хозяина». Неужели вы не понимаете разницы?!
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Гость

31 минуту назад
Может так по крупицам и соберем растерянное.
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