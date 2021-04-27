В Липецке банкротят знаменитый ночной клуб

Уже закрывшийся «Эрмитаж» требуют признать финансово несостоятельной организацией из-за долгов.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «Ресторация» (ИНН 4825098080). Под этим юридическим лицом работал знаменитый липецкий ночной клуб и ресторан «Эрмитаж», расположенный в здании бывшего кинотеатра «Солярис» в парке «Быханов сад».



Заявление о банкротстве бизнеса подали их бывшие партнеры. Иск 31 декабря 2020 года в суд заявило ООО «Торговый дом «Русьимпорт-Воронеж». Причиной для заявления о банкротстве стали долги липецкого клуба. Почти пять лет воронежская компания не может получить 529 299 рублей за продукты, алкоголь и сигареты, которые были поставлены ООО «Ресторация». С учетом пени долг составляет уже 606 126 рублей.



ООО «Ресторация» признан судом банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство в упрощенном порядке сроком на шесть месяцев. За это время управляющему предстоит разыскать скрытые активы должника, оспорить сомнительные сделки и сформировать конкурсную массу. Имущества ликвидируемого должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.



ООО «Ресторация» было зарегистрировано в качестве юридического лица 11 марта 2014. Организацию с уставным капиталом в 10 000 рублей учредила компания «Деллестер ЛТД» из Великобритании, которая ликвидировала 12 и 14 открытых в России бизнесов. За ООО «Ресторация» как основной вид деятельности была закреплена работа ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Компания приступила к ликвидации в 2017 году.



Фото: Insragram.com

