Общество

сегодня, 10:10

В Липецке банкротят знаменитый ночной клуб

7 2793
#банкротство #ресторан
1
В Липецке банкротят знаменитый ночной клуб

Уже закрывшийся «Эрмитаж» требуют признать финансово несостоятельной организацией из-за долгов.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «Ресторация» (ИНН 4825098080). Под этим юридическим лицом работал знаменитый липецкий ночной клуб и ресторан «Эрмитаж», расположенный в здании бывшего кинотеатра «Солярис» в парке «Быханов сад».

Заявление о банкротстве бизнеса подали их бывшие партнеры. Иск 31 декабря 2020 года в суд заявило ООО «Торговый дом «Русьимпорт-Воронеж». Причиной для заявления о банкротстве стали долги липецкого клуба. Почти пять лет воронежская компания не может получить 529 299 рублей за продукты, алкоголь и сигареты, которые были поставлены ООО «Ресторация». С учетом пени долг составляет уже 606 126 рублей.

ООО «Ресторация» признан судом банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство в упрощенном порядке сроком на шесть месяцев. За это время управляющему предстоит разыскать скрытые активы должника, оспорить сомнительные сделки и сформировать конкурсную массу. Имущества ликвидируемого должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

ООО «Ресторация» было зарегистрировано в качестве юридического лица 11 марта 2014. Организацию с уставным капиталом в 10 000 рублей учредила компания «Деллестер ЛТД» из Великобритании, которая ликвидировала 12 и 14 открытых в России бизнесов. За ООО «Ресторация» как основной вид деятельности была закреплена работа ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Компания приступила к ликвидации в 2017 году. 

Фото: Insragram.com
7 2793
#банкротство #ресторан
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Либерал

2 минуты назад
Хватит кошмарить бизнес, они платили налоги и создавали рабочие места!! Позор!!!
ответить

Васёчкин

28 минут назад
а баба чо страшная замазали моську её?
ответить

Ч

51 минуту назад
" Правда " , это из нашей страны , но под чужой маской .
ответить

Крылья туалетные

52 минуты назад
И эту пафосную рыгальню прикрыли )))
ответить

Ч

52 минуты назад
Насколько я знаю , вверху над крыльями написано : " Я верю .Я могу летать ." Летать можно только после обучения в лётном учреждении и , получив документ .
ответить

ФБК

55 минут назад
Не вписались в рынок. Нужно переходить на онлайн
ответить

Правда

59 минут назад
Иностранные агенты отмывали деньги.
ответить

Еще в рубрике

Вертолет Михаила Захарова готовы продать за 1,4 млн рублей
#Михаил Захаров #банкротство #торги
2
Вертолет Михаила Захарова готовы продать за 1,4 млн рублей

16 минут назад

Общество
Липецкий горсовет выделил учителям на выплаты за классное руководство 172,7 миллиона
#бюджет
1
Липецкий горсовет выделил учителям на выплаты за классное руководство 172,7 миллиона

23 минуты назад

Общество
Асфальтному заводику нашли хозяина
#торги #аукцион #аренда
2
Асфальтному заводику нашли хозяина

46 минут назад

Общество
В липецких школах проводят независимую оценку образовательных условий
#школа #образование
4
В липецких школах проводят независимую оценку образовательных условий

сегодня, 10:12

Общество
На высоте «Огурец» открылась «Вахта Памяти»
#поисковики #День Победы
4
На высоте «Огурец» открылась «Вахта Памяти»

сегодня, 09:47

Общество
Власти отказываются от потребительской корзины и меняют исчисление МРОТ
#доходы
9
Власти отказываются от потребительской корзины и меняют исчисление МРОТ

сегодня, 09:37

Общество