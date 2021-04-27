Общество
сегодня, 10:12
В липецких школах проводят независимую оценку образовательных условий
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Принять участие в опросе могут родители и ученики, достигшие 14-летнего возраста.
В школах Липецкой области проводят независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности.
Исследование предполагает проведение аудита информации об образовательной организации и условий оказания образовательной деятельности, а также опрос получателей услуг (их законных представителей) в форме онлайн-анкетирования. Анкету независимой оценки могут заполнить ученики, достигшие 14-летия, и родители или законные представители обучающихся.
Для детей старше 14 лет и родителей подготовили 15 вопросов. Например, у проходящих опрос интересуются, удовлетворены ли они открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», удовлетворены ли они комфортностью предоставления услуг: удобная ли в школе мебель, есть туалет, чистый пол и стены, хорошо ли ориентироваться в организации. Спросили родителей и про предложения по улучшению условий оказания услуг в школах.
Принять участие в исследовании можно по ссылке. Аналогичные исследования сейчас проводят в колледжах и техникумах региона.
Исследование предполагает проведение аудита информации об образовательной организации и условий оказания образовательной деятельности, а также опрос получателей услуг (их законных представителей) в форме онлайн-анкетирования. Анкету независимой оценки могут заполнить ученики, достигшие 14-летия, и родители или законные представители обучающихся.
Для детей старше 14 лет и родителей подготовили 15 вопросов. Например, у проходящих опрос интересуются, удовлетворены ли они открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», удовлетворены ли они комфортностью предоставления услуг: удобная ли в школе мебель, есть туалет, чистый пол и стены, хорошо ли ориентироваться в организации. Спросили родителей и про предложения по улучшению условий оказания услуг в школах.
Принять участие в исследовании можно по ссылке. Аналогичные исследования сейчас проводят в колледжах и техникумах региона.
4 605
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Продолжаем
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