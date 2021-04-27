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сегодня, 10:12

В липецких школах проводят независимую оценку образовательных условий

4 605
#школа #образование
В липецких школах проводят независимую оценку образовательных условий

Принять участие в опросе могут родители и ученики, достигшие 14-летнего возраста.

В школах Липецкой области проводят независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности.

Исследование предполагает проведение аудита информации об образовательной организации и условий оказания образовательной деятельности, а также опрос получателей услуг (их законных представителей) в форме онлайн-анкетирования. Анкету независимой оценки могут заполнить ученики, достигшие 14-летия, и родители или законные представители обучающихся.

Для детей старше 14 лет и родителей подготовили 15 вопросов. Например, у проходящих опрос интересуются, удовлетворены ли они открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», удовлетворены ли они комфортностью предоставления услуг: удобная ли в школе мебель, есть туалет, чистый пол и стены, хорошо ли ориентироваться в организации. Спросили родителей и про предложения по улучшению условий оказания услуг в школах.

Принять участие в исследовании можно по ссылке. Аналогичные исследования сейчас проводят в колледжах и техникумах региона.
4 605
#школа #образование

Комментарии (4)

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***

21 минуту назад
Удивляет хамство и наглость детей.Будто из леса вышли. Их воспитанием кто-то вообще занимается? Родителям стоит обратить внимание на свое поведение дома.
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***

27 минут назад
Бесят туалеты в школах. Их надо делать изолированными и индивидуальными. С пинка все двери вышибают и тусят в туалетах.Невозможно детям в них ходить, терпят до дома. Это катастрофа!!!
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Продолжаем

29 минут назад
Оплачивать свое образование и людей в нем работающих. Учителей не хватает катастрофически, СКОРО И ПОСЛЕДНИЕ РАЗБЕГУТСЯ ОТ ТАКИХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПОДАЛЬШЕ.
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?

сегодня, 10:21
Так вас не смотрят?
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