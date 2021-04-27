Происшествия

6 минут назад

Причина пожара на складе стройматериалов еще не установлена

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#пожар #расследование
Причина пожара на складе стройматериалов еще не установлена

Расследование продолжается.

Сотрудники пожарного надзора продолжают устанавливать причины крупного пожара под Липецком. Дело о возгорании в здании склада «База отделка» находится на производстве, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МСЧ по Липецкой области.

- Дату окончания производства назвать сложно. По регламенту обычно в течение трех дней собирается предварительная информация о пожаре. Дальше данные отправляют на экспертизу или на заключение. Это занимает примерно около месяца. При необходимости проведения дополнительных исследований срок может быть продлен. Далее заключение будет направлено в прокуратуру или возвращено, при необходимости, на доработку, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Напомним, пожар в складском здании №29 по улице Железнодорожной произошел в селе Подгорное Липецкого района 22 марта. Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров. Люди в огне не пострадали.
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#пожар #расследование

Комментарии (1)

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Конституция

42 секунды назад
У нас устанавливать некому. Могут только памятники плодить, последний очередной шедевр "меховая каска с красной звездой" о чем это???
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