В Воловский район приехали не только поисковики Липецкой области, но и тамбовчане.

«Вахта Памяти» продлится до осени.





Как сообщает администрация Воловского района, на высоте «Огурец» открылась «Вахта Памяти». В этом году она стала межрегиональной: в Воловский район приехали не только поисковики Липецкой области, но и тамбовчане.- Ребята из поисковых отрядов делают очень важное и нужное дело – находят тех, кто в годы войны отдал свои жизни за Родину, - отмечают в районной администрации. - Благодаря их кропотливой работе многие солдаты были захоронены с подобающими почестями, нашлись чьи-то родственники, внуки узнали о судьбе дедов.