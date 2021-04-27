Общество

8 минут назад

На высоте «Огурец» открылась «Вахта Памяти»

47
#поисковики #День Победы
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На высоте «Огурец» открылась «Вахта Памяти»

В Воловский район приехали не только поисковики Липецкой области, но и тамбовчане.

Как сообщает администрация Воловского района, на высоте «Огурец» открылась «Вахта Памяти». В этом году она стала межрегиональной: в Воловский район приехали не только поисковики Липецкой области, но и тамбовчане.

- Ребята из поисковых отрядов делают очень важное и нужное дело – находят тех, кто в годы войны отдал свои жизни за Родину, - отмечают в районной администрации. - Благодаря их кропотливой работе многие солдаты были захоронены с подобающими почестями, нашлись чьи-то родственники, внуки узнали о судьбе дедов.

«Вахта Памяти» продлится до осени.

Фото - vk.com
47
#поисковики #День Победы
1

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