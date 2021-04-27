Власти отказываются от потребительской корзины и меняют исчисление МРОТ

Новый минимальный размер оплаты труда в стране равен действующему в Липецкой области - 12 130 рублей.

В конце прошлого года в России изменили 134-й федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». В нем появился такой абзац: «прожиточный минимум - минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина». Кроме того, в обновленном законе приводится понятие «медианный среднедушевой доход» - величины денежного дохода, относительно которой половина населения страны имеет среднедушевой доход ниже данной величины, другая половина - выше, и которая ежегодно исчисляется Росстатом. Новый закон предполагает изменение модели установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда и упразднение потребительской корзины, вводит определение прожиточного минимума не по потребительской корзине, а по медианному доходу. В правительстве считают, что новая методика будет более прогрессивной, исключит недостатки предыдущей, «допускающей волатильность стоимости потребительской корзины за счет включения в нее товаров или услуг, которые, возможно, не пользуются спросом у населения».



Напомним, что прожиточный минимум используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам и других категорий льготников. От уровня МРОТ зависят размеры больничных и других социальных пособий, а также налогов, сборов, штрафов и других платежей.



- С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы установлено в размере 42%. Таким образом, в текущем году в регионе для работников внебюджетной сферы МРОТ с 1 января составляет 12 890 рублей, а для сотрудников бюджетных организаций минимальная зарплата равна федеральному значению и составляет 12 792 рубля, - сообщили GOROD48 в управлении экономического развития областной администрации.



Кстати, 31 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ в России в 2022 году планируется увеличить на 4,7%, в 2023 году - на 5,8%. По ее словам, цифры будут складываться исходя из экономической ситуации.



Все изменения федерального законодательства доступны для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 23 апреля по 7 мая.