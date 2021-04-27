Общество

32 минуты назад

В Пасху пустят дополнительный транспорт до кладбищ

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#транспорт #автобус
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В Пасху пустят дополнительный транспорт до кладбищ

Корректировка работы городских автобусов запланирована в Ельце на все три православных праздника.

Администрация Ельца сообщает о том, что в ближайшие православные праздники будет скорректирована работа городского транспорта. Дополнительные маршруты выйдут на линию в Пасху (2 мая), на Красную горку ( 9 мая) и в Радуницу (11 мая).

2 мая будут работать:
- маршрут «Центральный рынок - Городское кладбище (Капани)»;
- 2 маршрута «АС № 2 – Городское кладбище (Капани)»;
- дополнительное движение общественного транспорта на маршруте № 6А «Электромеханический завод-Контейнерная».

9 мая на линии можно будет встретить:
- маршрут «Центральный рынок - Городское кладбище (Капани)»;
- маршрут «АС № 2 – Городское кладбище (Капани)»;
- дополнительное движение общественного транспорта на маршруте № 6А «Электромеханический завод-Контейнерная».

11 мая будет работать:
-маршрут «АС № 2 – Городское кладбище (Капании)».

После ночной всенощной службы будет организованна перевозка населения от Вознесенского Собора в поселок Солидарность, микрорайона «Александровский». От церкви Елецкой Божьей матери в поселок Лавы.
182
#транспорт #автобус
1

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