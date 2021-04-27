В Пасху пустят дополнительный транспорт до кладбищ

Корректировка работы городских автобусов запланирована в Ельце на все три православных праздника.

Администрация Ельца сообщает о том, что в ближайшие православные праздники будет скорректирована работа городского транспорта. Дополнительные маршруты выйдут на линию в Пасху (2 мая), на Красную горку ( 9 мая) и в Радуницу (11 мая).



2 мая будут работать:

- маршрут «Центральный рынок - Городское кладбище (Капани)»;

- 2 маршрута «АС № 2 – Городское кладбище (Капани)»;

- дополнительное движение общественного транспорта на маршруте № 6А «Электромеханический завод-Контейнерная».



9 мая на линии можно будет встретить:

- маршрут «Центральный рынок - Городское кладбище (Капани)»;

- маршрут «АС № 2 – Городское кладбище (Капани)»;

- дополнительное движение общественного транспорта на маршруте № 6А «Электромеханический завод-Контейнерная».



11 мая будет работать:

-маршрут «АС № 2 – Городское кладбище (Капании)».



После ночной всенощной службы будет организованна перевозка населения от Вознесенского Собора в поселок Солидарность, микрорайона «Александровский». От церкви Елецкой Божьей матери в поселок Лавы.