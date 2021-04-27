Общество
32 минуты назад
В Пасху пустят дополнительный транспорт до кладбищ
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Корректировка работы городских автобусов запланирована в Ельце на все три православных праздника.
Администрация Ельца сообщает о том, что в ближайшие православные праздники будет скорректирована работа городского транспорта. Дополнительные маршруты выйдут на линию в Пасху (2 мая), на Красную горку ( 9 мая) и в Радуницу (11 мая).
2 мая будут работать:
- маршрут «Центральный рынок - Городское кладбище (Капани)»;
- 2 маршрута «АС № 2 – Городское кладбище (Капани)»;
- дополнительное движение общественного транспорта на маршруте № 6А «Электромеханический завод-Контейнерная».
9 мая на линии можно будет встретить:
- маршрут «Центральный рынок - Городское кладбище (Капани)»;
- маршрут «АС № 2 – Городское кладбище (Капани)»;
- дополнительное движение общественного транспорта на маршруте № 6А «Электромеханический завод-Контейнерная».
11 мая будет работать:
-маршрут «АС № 2 – Городское кладбище (Капании)».
После ночной всенощной службы будет организованна перевозка населения от Вознесенского Собора в поселок Солидарность, микрорайона «Александровский». От церкви Елецкой Божьей матери в поселок Лавы.
2 мая будут работать:
- маршрут «Центральный рынок - Городское кладбище (Капани)»;
- 2 маршрута «АС № 2 – Городское кладбище (Капани)»;
- дополнительное движение общественного транспорта на маршруте № 6А «Электромеханический завод-Контейнерная».
9 мая на линии можно будет встретить:
- маршрут «Центральный рынок - Городское кладбище (Капани)»;
- маршрут «АС № 2 – Городское кладбище (Капани)»;
- дополнительное движение общественного транспорта на маршруте № 6А «Электромеханический завод-Контейнерная».
11 мая будет работать:
-маршрут «АС № 2 – Городское кладбище (Капании)».
После ночной всенощной службы будет организованна перевозка населения от Вознесенского Собора в поселок Солидарность, микрорайона «Александровский». От церкви Елецкой Божьей матери в поселок Лавы.
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