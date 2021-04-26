Общество

13 минут назад

Режим работы светофора у перекрестка улиц Гагарина и Шкатова будет иземнен

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#ПДД #светофор
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Водители привыкли проезжать этот перекресток на красный сигнал светофора. Сегодня такое нарушение чуть не привело к трагедии. 

На том светофоре водители, которые двигаются по улице Гагарина в сторону площади Героев, постоянно продолжают движение, когда загорается зелёный сигнал для пешеходов. 

- Сегодня в средней полосе девушку чуть не сбили. Водитель автобуса, остановившегося перед переходом пропустить пешеходов, увидел летящую по среднему ряду легковушку и привлёк внимание девушки звуковым сигналом. Она остановилась, и перед ней пронеслась машина. Подобное на переходе происходит постоянно, особенно утром. Перед переходом нет знака «Стоп» и машины летят даже на последней секунду желтого сигнала, порой и красный их не останавливает. А пешеходы уже начинают идти на свой сигнал светофора.

- Водители, проезжающие на красный сигнал светофора грубо нарушают ПДД. Информация о необходимости контроля над соблюдением правил у перехода направлена в ГИБДД. Вместе с тем, для безопасности дорожного движения принято решение внести корректировки в режим работы светофорного объекта, - рассказали нам в пресс-службе администрации Липецка.
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#ПДД #светофор

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