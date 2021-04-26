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Липецкая вечЁрка: Александра Козина осудили на 3,5 года, святые на въезде в город и тестирование фонтанов

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#вечЁрка #Александр Козин #памятник #фонтаны
Липецкая вечЁрка: Александра Козина осудили на 3,5 года, святые на въезде в город и тестирование фонтанов

Сегодня, 26 апреля, суд вынес приговор бизнесмену Александру Козину, на въезде в Липецк установят фигуры святых, и специалисты протестировали работу городских фонтанов.

Бывшего директора Фонда капремонта, бывшего депутата областного Совета и некогда успешного коммерсанта Александра Козина сегодня суд приговорил к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Бизнесмена обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие доказало, что он не выплатил банку кредиты.

Между тем, Александр Козин виновным себя не считает и планирует обжаловать решение Правобережного суда. Грозится дойти до ЕСПЧ, если понадобится.

А у главы Долгоруковского района Константина Моргачева еще все впереди. Его дело только поступило в Тербунский районный суд. Чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями в деле о квартирах для детей-сирот. 

И еще одно любопытное судебное дело. Елецкий фермер Салман Мажаев, оштрафованный за порчу почвы на 10,3 миллиона рублей, считает, что стал жертвой рейдеров.

На въезде в Липецк установят фигуры святых. Первую, Николы Можайского, должны открыть уже 7 мая со стороны Елецкого шоссе. За памятники заплатили меценаты.

Однако установка памятников на въезде в Липецк не нашла понимания у большинства читателей GOROD48.

 — А может, всё-таки дороги отремонтировать нормально? — поинтересовался комментатор.

 — А как же мнение липчан и обсуждение? Или, если это идея церкви, то все можно. Завтра идея будет повысить НДФЛ на 1%, а то в церквях региона прихожан все меньше, — возмутился другой комментатор.

 — Власть грехи замаливать начала. Это дело, — предположила Елена.

 — Это замечательно. Хорошо, что те люди, у которых есть деньги, вышли с такой инициативой к властям. Всегда так было и всегда так будет: бедные и богатые, один — рабочий, а другой — начальник. Иерархию никто не отменит и девиз про свободу, равенство и братство принёс только великую кровь. Так что не будем завидовать тем, у кого есть возможность это сделать для области. Хорошее дело, — один из немногих комментариев «за» установку памятников.

На проспекте Победы вновь появилась тяжелая техника. Рабочие фирмы «Руслан-1» демонтируют старое дорожное покрытие. У домов №№6 и 10 они разобьют два небольших сквера.  

А еще, возможно, в конце недели фирма «Руслан-1» приступит к устранению замечаний, выявленных в прошлом году на самой магистрали. Они касаются в том числе и дорожного покрытия. Напомним, официально проспект до сих пор не принят и деньги за работу дорожникам не заплатили.

Сегодня в Липецке протестировали городские фонтаны. Всего их в городе 11 штук (фонтан у «Звездного» демонтировали, там сделают новое). Включат, возможно, торжественно, фонтаны 1 мая. На неожиданных каникулах они будут работать каждый день, а потом по графику.
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#вечЁрка #Александр Козин #памятник #фонтаны

Комментарии (2)

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Виктор 2-28-14

8 минут назад
до ЕСПЧ дойти...не близок путь.....Лимоны вам помогут не с вернуть? Тюрьма свершилась?....И сума вот-вот.....Уже,вас поджидает у ворот....
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60+

50 минут назад
Установите лучше нормальные цены на продукты в магазинах и на бензин на заправках ! А светах пусть устанавливают в маныстырях , они мирянам не интересны. Или повышайте пенсии и зарплаты .
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