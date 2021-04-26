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Липецкая вечЁрка: Александра Козина осудили на 3,5 года, святые на въезде в город и тестирование фонтанов
Сегодня, 26 апреля, суд вынес приговор бизнесмену Александру Козину, на въезде в Липецк установят фигуры святых, и специалисты протестировали работу городских фонтанов.
Между тем, Александр Козин виновным себя не считает и планирует обжаловать решение Правобережного суда. Грозится дойти до ЕСПЧ, если понадобится.
А у главы Долгоруковского района Константина Моргачева еще все впереди. Его дело только поступило в Тербунский районный суд. Чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями в деле о квартирах для детей-сирот.
И еще одно любопытное судебное дело. Елецкий фермер Салман Мажаев, оштрафованный за порчу почвы на 10,3 миллиона рублей, считает, что стал жертвой рейдеров.
На въезде в Липецк установят фигуры святых. Первую, Николы Можайского, должны открыть уже 7 мая со стороны Елецкого шоссе. За памятники заплатили меценаты.
Однако установка памятников на въезде в Липецк не нашла понимания у большинства читателей GOROD48.
— А может, всё-таки дороги отремонтировать нормально? — поинтересовался комментатор.
— А как же мнение липчан и обсуждение? Или, если это идея церкви, то все можно. Завтра идея будет повысить НДФЛ на 1%, а то в церквях региона прихожан все меньше, — возмутился другой комментатор.
— Власть грехи замаливать начала. Это дело, — предположила Елена.
— Это замечательно. Хорошо, что те люди, у которых есть деньги, вышли с такой инициативой к властям. Всегда так было и всегда так будет: бедные и богатые, один — рабочий, а другой — начальник. Иерархию никто не отменит и девиз про свободу, равенство и братство принёс только великую кровь. Так что не будем завидовать тем, у кого есть возможность это сделать для области. Хорошее дело, — один из немногих комментариев «за» установку памятников.
На проспекте Победы вновь появилась тяжелая техника. Рабочие фирмы «Руслан-1» демонтируют старое дорожное покрытие. У домов №№6 и 10 они разобьют два небольших сквера.
А еще, возможно, в конце недели фирма «Руслан-1» приступит к устранению замечаний, выявленных в прошлом году на самой магистрали. Они касаются в том числе и дорожного покрытия. Напомним, официально проспект до сих пор не принят и деньги за работу дорожникам не заплатили.
Сегодня в Липецке протестировали городские фонтаны. Всего их в городе 11 штук (фонтан у «Звездного» демонтировали, там сделают новое). Включат, возможно, торжественно, фонтаны 1 мая. На неожиданных каникулах они будут работать каждый день, а потом по графику.
Виктор 2-28-14
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