Общество

22 минуты назад

В Липецке тестируют работу фонтанов

107
#фонтаны
В Липецке тестируют работу фонтанов

Сегодня работы проводили на площади Петра Великого.

Фонтан на одной из главных площадей города выводят из консервации. Все липецкие фонтаны благополучно пережили зиму. За это время рабочие почистили съемное оборудование.



Этой весной в Липецке включат 11 фонтанов (у «Звездного» гидросооружение уже демонтировали, новое сделают ближе к осени).

На обслуживание и текущий ремонт городских фонтанов в этом году выделили 3 миллиона 800 тысяч рублей.

Сегодня протестировали работу фонтана на площади Петра Великого. Когда-то цветомузыкальный, теперь работает без цвета и без музыки.



Отсюда управляют фонтаном на площади Петра Великого

Официально городские все городские фонтаны включат 1 мая. Возможно, мероприятие сделают торжественным. В праздники и выходные фонтаны будут работать весь день, а в будни по графику.
107
#фонтаны

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На нескольких улицах Липецка отключат воду из-за устранения утечек
На нескольких улицах Липецка отключат воду из-за устранения утечек

21 минуту назад

Общество
Выпускные экзамены для девятиклассников начнутся 24 мая
#образование #школа
2
Выпускные экзамены для девятиклассников начнутся 24 мая

сегодня, 15:33

Общество
26-летний липчанин попал в лонг-лист рейтинга Forbes «З0 до 30»
#рейтинг
19
26-летний липчанин попал в лонг-лист рейтинга Forbes «З0 до 30»

сегодня, 14:44

Общество
На въездах в Липецк установят скульптуры святых
#памятник
70
На въездах в Липецк установят скульптуры святых

сегодня, 14:43

Общество
Горящие днем в центре фонари – это норма
#проверка #освещение
6
Горящие днем в центре фонари – это норма

сегодня, 14:40

Общество
«Руслан-1» на проспекте Победы обустроит два сквера
#проспект Победы
22
«Руслан-1» на проспекте Победы обустроит два сквера

сегодня, 14:21

Общество