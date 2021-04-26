В Липецке тестируют работу фонтанов

Сегодня работы проводили на площади Петра Великого.

Фонтан на одной из главных площадей города выводят из консервации. Все липецкие фонтаны благополучно пережили зиму. За это время рабочие почистили съемное оборудование.Этой весной в Липецке включат 11 фонтанов (у «Звездного» гидросооружение уже демонтировали, новое сделают ближе к осени).На обслуживание и текущий ремонт городских фонтанов в этом году выделили 3 миллиона 800 тысяч рублей.Сегодня протестировали работу фонтана на площади Петра Великого. Когда-то цветомузыкальный, теперь работает без цвета и без музыки.Официально городские все городские фонтаны включат 1 мая. Возможно, мероприятие сделают торжественным. В праздники и выходные фонтаны будут работать весь день, а в будни по графику.