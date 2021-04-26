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35 минут назад

Сельский туризм узаконят в России уже в мае

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#сельский туризм
Сельский туризм узаконят в России уже в мае
По информации «Известий», Госдума до конца весенней сессии может принять законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)». Документ разработан депутатами «Единой России» в рамках поручений Госсовета от декабря 2019 года и доработан с учетом замечаний правительства, которое сразу поддержало эту инициативу, однако предложило уточнить его терминологию. Также кабмин попросил прописать в нем, что места размещения при организации такого туризма не будут относятся к гостиницам. 

Согласно новой версии документа (есть у «Известий»), законопроект закрепляет в законодательстве определение «сельский туризм». Под ним инициаторы предлагают понимать посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек с предоставлением услуг по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг. 

Также в законопроекте уточняется, что в России есть около 800 таких городов, уже признанных туристическими центрами. В их числе Суздаль, Углич, Таруса, Мышкин, Валдай и другие. 

Новая редакция законопроекта также учитывает замечания кабмина о необходимости господдержки нового туристического направления. Как уточняется в документе, Минсельхоз уже разработал ведомственной проект «Развитие сельского туризма (агротуризма) в РФ», на который будут выделены деньги в 2022 году. 
83
#сельский туризм

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