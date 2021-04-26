Происшествия

37 минут назад

ДТП с участием красного спорткара на проспекте Победы попало на видео

21 1281
#ДТП
3

Легковушка врезалась в металлическое ограждение.

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Сегодня днём в Липецке на проспекте Победы произошло ДТП с участием красного спорткара со счастливыми цифрами на номерах - «777».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, около 13:00 25-летний водитель автомобиля «Тойота Целика», двигаясь со стороны улицы Механизаторов на проспект Победы, не справился с управлением и врезался в защитное металлическое дорожное ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал.


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21 1281
#ДТП
3

Комментарии (21)

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Да уж

11 минут назад
Это ему не на копейке рулить.
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С приветом

12 минут назад
довымахивался...Либо и музон играл что уши вяли... ограда остановила понтореза )))))))))))) ещё и на камеру заснялся... ой смех )))))))))))
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Вася

15 минут назад
Одной помойкой меньше
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Мимоходом

15 минут назад
Довыпендривался очередной "король дорог".
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Одиссей

16 минут назад
На новом ограждении уже места живого нет (((. Город кривых
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Мимоходом

17 минут назад
Карма незамедлила себя ждать
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Гончаров

19 минут назад
По наберут в кредиты , жаль мозги в кредит не возьмеш
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Спорткар))) для кого для нищих??

19 минут назад
Рассмешили, спорткар за 200 тысяч. Тогда моя волга это retro car
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Артурчик

21 минуту назад
777 случайно в ГИБДД выдали, даже никто не просил.
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Ау

23 минуты назад
С каких пор селика спорткаром стала? Или все, что маленькое красное заниженное автоматом становится спорт? Это ж просто старенькая японка
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