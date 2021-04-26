Происшествия
37 минут назад
ДТП с участием красного спорткара на проспекте Победы попало на видео
Легковушка врезалась в металлическое ограждение.
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Сегодня днём в Липецке на проспекте Победы произошло ДТП с участием красного спорткара со счастливыми цифрами на номерах - «777».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, около 13:00 25-летний водитель автомобиля «Тойота Целика», двигаясь со стороны улицы Механизаторов на проспект Победы, не справился с управлением и врезался в защитное металлическое дорожное ограждение.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, около 13:00 25-летний водитель автомобиля «Тойота Целика», двигаясь со стороны улицы Механизаторов на проспект Победы, не справился с управлением и врезался в защитное металлическое дорожное ограждение.
В результате ДТП никто не пострадал.
Комментарии (21)
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Да уж
С приветом
Вася
Мимоходом
Одиссей
Мимоходом
Гончаров
Спорткар))) для кого для нищих??
Артурчик
Ау