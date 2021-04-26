ДТП с участием красного спорткара на проспекте Победы попало на видео

Легковушка врезалась в металлическое ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал.









Сегодня днём в Липецке на проспекте Победы произошло ДТП с участием красного спорткара со счастливыми цифрами на номерах - «777».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, около 13:00 25-летний водитель автомобиля «Тойота Целика», двигаясь со стороны улицы Механизаторов на проспект Победы, не справился с управлением и врезался в защитное металлическое дорожное ограждение.