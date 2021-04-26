Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области днем до +12

3 812
#дождь
2
В Липецкой области днем до +12

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона – погода ожидается преимущественно без осадков, лишь 27 апреля пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, пройдут небольшие, ночью умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +8 до +10 градусов. 

День 27 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +26 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 6 градусов мороза.  
3 812
#дождь
2

Комментарии (3)

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огромное спасибо

22 минуты назад
мэру
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Гость

27 минут назад
Что хотят то и делают
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Эксперт

35 минут назад
Жду жару +27
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