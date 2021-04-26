Общество

50 минут назад

Горящие днем в центре фонари – это норма

4 477
#проверка #освещение
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Горящие днем в центре фонари – это норма

Сейчас в Липецке идет проверка оборудования.

Сегодня утром липчане могли заметить, что на улице Ленина фонари вдоль дороги и даже светильники во дворах горели, несмотря на то, что на улице давно светло. Это – не поломка, не забывчивость сотрудников и даже не выжигание «нормы» энергии. Так в Липецке проверяют исправность осветительного оборудования.

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- «Липецкгорсвет» проводит плановые работы по проверке и обслуживанию сетей. Свет в понедельник включён на улице Ленина и Плехановском спуске для того, чтобы выявить перегоревшие светильники, а также проверить нагрузку на сетях. Проверка уже завершена у бульвара Сорокина – свет выключен, но продолжается на Плехановском спуске. Как только она завершится, освещение здесь также отключат, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
4 477
#проверка #освещение
1

Комментарии (4)

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Александр

51 секунду назад
Дневные ходовые, дневные столбовые.
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Гость

42 минуты назад
Так какие фонари - горячие или горящие??? позорище...
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Горячие

47 минут назад
Просто огненные
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Пиши-Читай

48 минут назад
А кто нагрел фонари?
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