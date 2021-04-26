Горящие днем в центре фонари – это норма

Сейчас в Липецке идет проверка оборудования.

Сегодня утром липчане могли заметить, что на улице Ленина фонари вдоль дороги и даже светильники во дворах горели, несмотря на то, что на улице давно светло. Это – не поломка, не забывчивость сотрудников и даже не выжигание «нормы» энергии. Так в Липецке проверяют исправность осветительного оборудования.- «Липецкгорсвет» проводит плановые работы по проверке и обслуживанию сетей. Свет в понедельник включён на улице Ленина и Плехановском спуске для того, чтобы выявить перегоревшие светильники, а также проверить нагрузку на сетях. Проверка уже завершена у бульвара Сорокина – свет выключен, но продолжается на Плехановском спуске. Как только она завершится, освещение здесь также отключат, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.