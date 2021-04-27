Доброе утро, Липецк!

Наступил вторник, 27 апреля. Сегодня в Липецке состоится молодежный интеллектуальный турнир и гала-концерт творческого фестиваля «Студенческая весна». Городской музей предлагает вспомнить советский Первомай. Липчан ждут на прививки в магазине.

Погода

В Липецке во вторник облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя. Днем будет от +8 до +10 градусов.

День 27 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 6 градусов мороза.

Дороги

В течение этой недели дорожники выполнят ремонт большими «картами» на улице Салтыкова-Щедрина и приступят к ремонту пешеходных переходов на улице Плеханова и участку от дома №200 на улице Ленина до школы №35 в Ссёлках.

Первый пошел

Светлана уже делится снимками первого урожая.

Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Молодые знатоки

На вторник в ГДМ «Октябрь» запланирован молодежный турнир по игре «Что? Где? Когда?», его посвятят Году науки и технологий. На вопросы будет отвечать участники в возрасте от 17 до 35 лет. Игра состоит из трёх блоков. В каждом из них будет восемь вопросов, на обсуждение которых участникам игры дадут по одной минуте. По итогам турнира команды, занявшие призовые места, наградят дипломами и подарками.

Вспомнить Первомай

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства объявил конкурс «Первомайская веточка»: Горожанам предлагают самим создать атмосферу приближающегося праздника. Одним из ярких символов первомайских демонстраций трудящихся Советского Союза была цветущая веточка, изготовленная из бумаги. Все желающие могут создать этот символ своими руками, сфотографироваться с ним, а нам прислать фото на конкурс. Победитель будет определен с помощью опроса, который пройдет с 29 по 30 апреля. Авторы лучших снимков и самые активные участники конкурса получат призы.

Подготовка к лету

В Липецке начинается подготовка пляжей к купальному сезону. Скоро покрасят и обновят инфраструктуру: лавочки, раздевалки, теневые навесы, питьевые фонтанчики, медпункты, установят информационные стенды, буйки и детские купальни. В мае эксперты возьмут пробы из реки Воронеж и проверят качество воды во всех питьевых фонтанчиках, а водолазы обследуют и очистят дно от водорослей, мусора и посторонних предметов. Купальный сезон планируют открыть традиционно 1 июня. Центральный пляж – после завершения работ по благоустройству.

Прививка в магазине

Пройти вакцинацию от COVID-19 можно по пути за покупками.

Творчество студентов

27 апреля в Липецке состоится гала-концерт фестиваля художественной самодеятельности «Студенческая весна — 2021». Студенты представят свои номера по конкурсным направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео и арт.

Победители «Оскара»

В США прошла 93-я церемония вручения кинопремий «Оскар». Академики назвали лучших из лучших. Давайте узнаем, какие ленты стоит посмотреть, чтобы быть в тренде.

«Земля кочевников» (США, Германия; 16+). После закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя женщина Ферн остаётся без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, Ферн становится современным кочевником — одной из людей, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка.

«Отец» (Великобритания, Франция; 16+). Энтони уже далеко не молод и живет один в лондонской квартире. Он считает, что прекрасно справляется со всем сам, и помощь ему не нужна, но вот его дочь Энн противоположного мнения. Она собралась переезжать в Париж и хочет найти отцу сиделку. Энтони упирается всеми возможными способами, но в его квартире начинают происходить странности — в гостиной оказывается посторонний мужчина, дочь вдруг меняет внешность, и куда-то постоянно пропадают любимые часы.

«Минари» (США, 12+). 1980-е годы. Семья корейских иммигрантов с двумя детьми переезжает из Калифорнии в Арканзас. Глава семейства купил тут участок земли и собирается заняться фермерством, но жизнь постоянно подкидывает молодой семье новые трудности.

«Манк» (США, 12+). 1940 год. Нью-йоркский острослов Герман Манкевич, когда-то приехавший покорять Голливуд и в целом преуспевший, с переломами после автоаварии уединяется в домике посреди пустыни Мохаве. Он помещен в заточение продюсером Джоном Хаусменом и молодым режиссером Орсоном Уэллсом: Манк — так называют его друзья — должен всего за три месяца написать для Уэллса сценарий. А лучше бы за два. Манк вспоминает последние годы, проведённые в Голливуде, и переносит опыт личного общения с воротилами бизнеса в сценарий.

«Суд над чикагской семеркой» (США, Великобритания, Индия; 17+). Чикаго, 1968 год. Демонстрация против войны во Вьетнаме вылилась в стычки с полицией. Семь участников беспорядков предстают перед судом по обвинениям в заговоре против американского правительства.