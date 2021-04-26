Общество

23 минуты назад

В Липецкой области осталось всего 316 фронтовиков

2 167
#День Победы #фронтовики
В Липецкой области осталось всего 316 фронтовиков

Это данные регионального управления социальной защиты населения.

9 мая вся страна будет отмечать 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Героев праздника с каждым становится все меньше. По данным регионального управления соцзащиты на 1.04.2021 года в Липецкой области проживают 316 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Несовершеннолетних узников — 261 человек, блокадников — 40 человек, тружеников тыла — 7 066 человек, вдов и вдовцов ветеранов Великой Отечественной войны — 906 человек. В Липецке ветеранов, которые не смогут принять участие в параде Победы 9 Мая, поздравят дома.
2 167
#День Победы #фронтовики

Комментарии (2)

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Правда

10 минут назад
Кто действительно воевал,они не дожили до 21 века.
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голос

13 минут назад
317 , один бьет уже целый год в санатории Мечта.
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