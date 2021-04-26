В Липецк и Елец доставят огонь из Александровского сада

7 мая через Липецк и Елец проследует автопробег «Огонь памяти»

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липецкаяобласть.рф

В начале мая в рамках патриотической акции «Огонь памяти» пройдет всероссийский автопробег. В Александровском саду в Москве активисты Народного фронта и участники автоклуба «УАЗ Патриот» зажгут от Вечного огня керосиновые лампы, которые передадут в города-герои. Около ста таких зажженных ламп планируется доставить из Москвы в Смоленск, Великий Новгород, Вологду, Липецк, Нижний Новгород и небольшие населенные пункты по пути следования. Лампы передадут администрациям городов, чтобы те могли самостоятельно распространить частицу Вечного огня и передать его ветеранам.Как рассказали GOROD48 в региональном штабе ОНФ, в Липецкую область автопробег прибудет 7 мая. В селе Екатериновка Елецкого района, в 18.15 огонь передадут ельчанам. Затем автопробег отправится в Липецк, где примерно в 20.00 пройдет немногочисленный в связи с ограничительными мероприятиями в городе митинг на площади Героев. В данный момент ОНФ совместно с Управлением внутренней политики администрации региона прорабатывают детали мероприятия. Запланировано, что огонь из Александровского сада передадут в муниципалитеты, где есть монументы с вечным огнем, а также ветеранам. Но возможны какие-то изменения в проведении акции.