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сегодня, 11:20
Россияне назвали достойный для жизни доход
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Больше трети россиян считают достаточным для нормальной жизни доход в 50 – 80 тысяч рублей в месяц.
38% россиян считают достаточным для достойной жизни в нашей стране доход в 50-80 тысяч рублей в месяц, - говорится в исследовании банка "Открытие".
Еще 11% россиян хватило бы для этого менее 50 тысяч рублей, 28% опрошенных назвали достойным доход в 80-120 тысяч в месяц на человека, 15% - от 120 до 200 тысяч. 9% респондентов хотели бы зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.
У 70% россиян в настоящее время есть одна постоянная работа. Наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством - в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименее - на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы у 8% респондентов, при этом на Северном Кавказе их доля достигает 15%.
Три четверти опрошенных в данный момент не довольны своими доходами - они хотят зарабатывать больше. Лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный заработок. Больше всего тех, кого устраивают их доходы, в Москве и Московской области (15%). Меньше всего - на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).
При этом 70% россиян готовы искать подработку, а каждый десятый уже этим занимается. И только 10% заявили, что не нуждаются в подработках, а еще 10% респондентов сообщили, что не могут искать дополнительный заработок, поскольку слишком много сил тратят на своем нынешнем рабочем месте.
Банк проводил исследование 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек, - передает РИА Новости со ссылкой на результаты соцопроса.
Еще 11% россиян хватило бы для этого менее 50 тысяч рублей, 28% опрошенных назвали достойным доход в 80-120 тысяч в месяц на человека, 15% - от 120 до 200 тысяч. 9% респондентов хотели бы зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.
У 70% россиян в настоящее время есть одна постоянная работа. Наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством - в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименее - на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы у 8% респондентов, при этом на Северном Кавказе их доля достигает 15%.
Три четверти опрошенных в данный момент не довольны своими доходами - они хотят зарабатывать больше. Лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный заработок. Больше всего тех, кого устраивают их доходы, в Москве и Московской области (15%). Меньше всего - на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).
При этом 70% россиян готовы искать подработку, а каждый десятый уже этим занимается. И только 10% заявили, что не нуждаются в подработках, а еще 10% респондентов сообщили, что не могут искать дополнительный заработок, поскольку слишком много сил тратят на своем нынешнем рабочем месте.
Банк проводил исследование 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек, - передает РИА Новости со ссылкой на результаты соцопроса.
134