Коронавирус

сегодня, 11:17

За сутки в Липецкой области подтверждены 66 случаев коронавирусной инфекции

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 66 случаев коронавирусной инфекции

Сегодня в регионе от COVID-19 вылечились 116 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 66 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 26 апреля 2020 года за сутки выявили 22 случая COVID-19.

С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 29 583 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 26 812 человек, умерли — 639 человек (по данным регионального оперштаба на 25 апреля умерли 635 человек).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 803 случая коронавирусной инфекции, 356 человек умерли, 6 631 человек выздоровел.

С начала пандемии в России выявлены 4 771 372 случая коронавирусной инфекции, 4 394 639 человек выздоровели, 108 588 человек от COVID-19 умерли.
4 598
#коронавирус
2

Комментарии (4)

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:)

11 минут назад
Статистика уж очень подозрительно ровная, если до конца прошлого года каждый день был рост заболевших на 2-3 человека, то с начала этого года каждый день на столько же человек меньше. Никаких скачков, в жизни так не бывает. Не иначе как " заказная".
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Неравнодушный

30 минут назад
Теперь больных ковидом будут лечить в БСМП и на тракторном,а не в инфекционной
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Эх

39 минут назад
И 1 мая тоже...
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Ну да

сегодня, 11:22
Зато 9 мая промарширую...
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