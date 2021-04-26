Коронавирус
сегодня, 11:17
За сутки в Липецкой области подтверждены 66 случаев коронавирусной инфекции
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Сегодня в регионе от COVID-19 вылечились 116 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 66 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 26 апреля 2020 года за сутки выявили 22 случая COVID-19.
С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 29 583 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 26 812 человек, умерли — 639 человек (по данным регионального оперштаба на 25 апреля умерли 635 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 803 случая коронавирусной инфекции, 356 человек умерли, 6 631 человек выздоровел.
С начала пандемии в России выявлены 4 771 372 случая коронавирусной инфекции, 4 394 639 человек выздоровели, 108 588 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 29 583 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 26 812 человек, умерли — 639 человек (по данным регионального оперштаба на 25 апреля умерли 635 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 803 случая коронавирусной инфекции, 356 человек умерли, 6 631 человек выздоровел.
С начала пандемии в России выявлены 4 771 372 случая коронавирусной инфекции, 4 394 639 человек выздоровели, 108 588 человек от COVID-19 умерли.
4 598
:)
Неравнодушный
Эх
Ну да