сегодня, 10:39
Генерал ФСБ в отставке рассказал о версии теракта в Чернобыле
Генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук сообщил, что версию теракта рассматривали "очень серьезно" после аварии на Чернобыльской АЭС.
"Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их", - сообщил генерал ФСБ.
По его словам, изучалась вся история Чернобыльской АЭС с момента начала ее строительства. "Оказалось, что было очень много данных, которые докладывались в Москву и по линии атомной энергетики, и по линии КГБ о том, что при сооружении АЭС имелось много нарушений – и по технологии, и по качеству материалов, и так далее. И эта версия тоже была – не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?" - сообщил Ткачук.
Все версии тщательно дополнялись и анализировались разными специалистами, - пояснил он. По его словам, версия теракта "рассматривалась очень серьезно".
"В конце концов, после расследования, как мы знаем, причиной аварии были названы действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен", - заявил Ткачук.
По его мнению, рассекреченные ранее документы КГБ свидетельствовуют о том, что дисциплина персонала Чернобыльской АЭС оставляла желать лучшего. "Наверное, люди думали, что такого рода аварий быть не может, и были уверены, что реакторы совершенно безопасны. Благодушие имело место", - сообщил генерал в отставке.
Иностранные разведки с помощью завербованных граждан СССР сразу после аварии на Чернобыльской АЭС хотели получить информацию о том, что там происходит, - сообщил Ткачук. За рубежом также хотели знать, какие меры безопасности в атомной энергетике надо предпринимать и что учитывать в развитии ядерных вооружений, а также пытались получить данные о методах работы советской гражданской обороны, армии, медицины и других служб в условиях чрезвычайной ситуации, - отметил генерал.
По мере того как обстановка на площадке станции более-менее нормализовалась, туда все чаще в составе иностранных делегаций под видом ученых и журналистов стали приезжать кадровые сотрудники спецслужб, - сказано в рассекреченных ранее документах КГБ.
"Но это именно кадровые сотрудники разведок. А нам ведь еще надо было не допустить проникновения в район атомной станции их агентуры, то есть завербованных советских граждан… И требовалось пресечь попытки вынести за пределы чернобыльской зоны разные предметы, материалы, интересовавшие иностранные разведслужбы", - пояснил генерал.
Сотрудники КГБ, по его словам, успешно выявляли таких людей, многие из которых "инициативно и как-то уж очень настойчиво писали рапорты с просьбой направить их в Чернобыль", и контрразведка со своей задачей справилась, - добавил ветеран спецслужб.
"Кому не надо было знать, что не надо, они не получили. Утечек информации мы не допустили. Но зато накопили опыт, как в таких экстремальных ситуациях данные могут получены сторонними лицами, и как этому противодействовать. Хотя к тому времени уже был налажен процесс информирования международного сообщества", - заявил Ткачук.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в ночь с 25 на на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам экспертов, основной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.
В Национальном докладе РФ к 35-летию аварии на ЧАЭС отмечается, что радиационная обстановка на территориях России, пострадавших после Чернобыльской аварии, значительно улучшилась за минувшие годы. Уровень радиации в реках и колодцах также на два-три порядка ниже, чем в 1987 году. Исключение составляют непроточные водоемы.
Через 35 лет после Чернобыльской катастрофы на территориях отчуждения уже можно осуществлять хозяйственную деятельность, для этого необходимо официальное снятие ограничений по статусу зон радиоактивного загрязнения, - передает Lenta.ru.
Ранее один из ликвидаторов Аварии на Атомной электростанции в Чернобыле бывший командир 21-го полка химической защиты Ленинградского военного округа полковник Александр Степанов описал свои ощущения от воздействия радиации. По его словам, она имеет свой вкус и определенным образом воздействует на кожу.